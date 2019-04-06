Erol Bulut: En azından bir puan almak istiyorduk

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray’a 3-0’lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray karşısına en az bir puan için çıktıklarını söyleyen Bulut, "Kupa maçından sonra oynadığımız lig maçında 3-0 mağlup olduk. Mağlup olmaya gelmedik. En azından bir puan almak istiyorduk. İlk yarı iyi başladık. Baskı yiyeceğimizi biliyorduk. Kaptığımız topları iyi değerlendirip gol bulmaya çalıştık. 45 artıda Murat Yıldırım’ın kontrolsüz hareketi sonucu penaltı oldu. Penaltıdan yediğimiz gol ikinci yarı işimizi zorlaştırdı. Sonrasında ikinci gol ve yine penaltıdan üçüncü gol. 3-0’lık istemediğimiz sonuç ile mağlup olduk. Rakibi tebrik ediyoruz. Önümüzdeki maçlara bakacağız" şeklinde konuştu.

"ERKEN GOL MORALİMİZİ BOZDU"

Bulut, ikinci yarıda golün erken gelmesinin planlarını bozduğunu aktararak, “İkinci yarıda ikinci gol erken geldi. O bizim moralimizi bozdu. Ben futbolcularımdan topu merkeze atıp kanatlara inmeye çalışmalarını istedim. Yapılan ortada gol geldi. 2-0 geriye erken düşmemiz planımızı bozmuş oldu" açıklamasını yaptı.

