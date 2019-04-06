SPOR

Erol Bulut: En azından bir puan almak istiyorduk

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 06.04.2019 21:41 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray’a mağlup olmaya gelmediklerini ifade ederek, "En azından bir puan almak istiyorduk" dedi.

Erol Bulut: En azından bir puan almak istiyorduk

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray’a 3-0’lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray karşısına en az bir puan için çıktıklarını söyleyen Bulut, "Kupa maçından sonra oynadığımız lig maçında 3-0 mağlup olduk. Mağlup olmaya gelmedik. En azından bir puan almak istiyorduk. İlk yarı iyi başladık. Baskı yiyeceğimizi biliyorduk. Kaptığımız topları iyi değerlendirip gol bulmaya çalıştık. 45 artıda Murat Yıldırım’ın kontrolsüz hareketi sonucu penaltı oldu. Penaltıdan yediğimiz gol ikinci yarı işimizi zorlaştırdı. Sonrasında ikinci gol ve yine penaltıdan üçüncü gol. 3-0’lık istemediğimiz sonuç ile mağlup olduk. Rakibi tebrik ediyoruz. Önümüzdeki maçlara bakacağız" şeklinde konuştu.

"ERKEN GOL MORALİMİZİ BOZDU"

Bulut, ikinci yarıda golün erken gelmesinin planlarını bozduğunu aktararak, “İkinci yarıda ikinci gol erken geldi. O bizim moralimizi bozdu. Ben futbolcularımdan topu merkeze atıp kanatlara inmeye çalışmalarını istedim. Yapılan ortada gol geldi. 2-0 geriye erken düşmemiz planımızı bozmuş oldu" açıklamasını yaptı.

PARTNERAslı Enver ile Murat Boz nişanlandı mı?Aslı Enver ile Murat Boz nişanlandı mı?
Deneyimli futbolcu teklifi açıkladıDeneyimli futbolcu teklifi açıkladı
Aleksic, Malatya'ya yetmediAleksic, Malatya'ya yetmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Evkur yeni Malatyaspor Galatasaray Erol Bulut

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı

Tunceli Valisi'nden Komünist Başkan Maçoğlu'na 'borç' yanıtı

Tunceli Valisi'nden Komünist Başkan Maçoğlu'na 'borç' yanıtı

'Fener Ol' projesinde rekor bağış! Açıklandı

'Fener Ol' projesinde rekor bağış! Açıklandı

G.Saray'dan derbi öncesi 'farklı' mesaj!

G.Saray'dan derbi öncesi 'farklı' mesaj!

Tarihi transferi duyurdular! Hazard...

Tarihi transferi duyurdular! Hazard...

Ozan Kabak Stuttgart'ı ipten aldı!

Ozan Kabak Stuttgart'ı ipten aldı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Aleksic, Malatya'ya yetmedi

Aleksic, Malatya'ya yetmedi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yeni Malatyaspor'un kalesi düştü

Yeni Malatyaspor'un kalesi düştü

Erol Bulut sorunlardan bahsetti

Erol Bulut sorunlardan bahsetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erol Bulut: En azından bir puan almak istiyorduk

'En azından bir puan istiyorduk'

Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük'ten transfer açıklaması

Deneyimli futbolcu teklifi açıkladı

Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 1 İBV

Aleksic, Malatya'ya yetmedi

Evkur Yeni Malatyaspor, Antalya kampında yarın hazırlık oynayacak

Yeni Malatyaspor hazırlık maçı oynayacak

Yeni Malatyaspor'da yeni transferlerin sakatlık şanssızlığı

Yeni Malatyaspor'da sakatlık şanssızlığı

Adil Gevrek: Yabancı sınırı Türk futboluna fayda getirmez

'Yabancı sınırı Türk futboluna fayda getirmez'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.