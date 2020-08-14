SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Erol Bulut, Enner Valencia'yı istiyor

Erol Bulut, Enner Valencia'yı istiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.08.2020 22:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de forvet arayışları devam ediyor. Sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörü Erol Bulut yönetime Enner Valencia ismini iletti.

Erol Bulut, Enner Valencia'yı istiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bonservisi elinde olan Ekvadorlu forvet Enner Valencia’nın transfer edilmesini istedi.

30 yaşındaki Enner Valencia, son olarak Meksika ekibi Tigres'in formasını giydi.

Ekvadorlu forvet, çıktıığı 350 maç'ta 89 gol atıp, 46 da asist yaptı. (TRT Spor)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu
Jose Sosa Fenerbahçe'ye imza atıyor! İşte detaylarJose Sosa Fenerbahçe'ye imza atıyor! İşte detaylar
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Ezilerek öldüler
TEM Otoyolu'nda feci kaza! Ezilerek öldüler
Bir babanın en zor anı! 'Ne olur aç gözlerini'
Bir babanın en zor anı! 'Ne olur aç gözlerini'
Vedat Muriqi Lazio'yu açıkladı
Vedat Muriqi Lazio'yu açıkladı
''Dönersem Galatasaray'a gelirim''
''Dönersem Galatasaray'a gelirim''
Ronaldo'ya bu yapılır mı? Telefonla arayıp ''seni istemiyorum'' dedi
Ronaldo'ya bu yapılır mı? Telefonla arayıp ''seni istemiyorum'' dedi
Muslera'nın yerine o geliyor
Muslera'nın yerine o geliyor
Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Josa Sosa, Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Josa Sosa, Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Gökhan Gönül Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Gökhan Gönül Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte imza tarihi...
Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte imza tarihi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Erol Bulut, Enner Valencia'yı istiyor
Erol Bulut forvete onu istiyor!
Yılın transfer bombası! Onyekuru, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti!
Onyekuru, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti!
Jose Sosa, Fenerbahçe'ye imza atıyor
Jose Sosa Fenerbahçe'ye imza atıyor! İşte detaylar
Kasımpaşa Harun Tekin için devrede
Fenerbahçeli yıldız Süper Lig ekibine transfer oluyor
Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması
Fenerbahçe'de test sonuçları açıklandı
Vedat Muriqi: Lazio'ya gitmek istiyorum
Vedat Muriqi Lazio'yu açıkladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.