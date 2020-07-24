Erol Bulut Fenerbahçe'de! İşte detaylar...

Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi Erol Bulut isminde karar kıldı.
Yeni Malatyaspor'un ardından Aytemiz Alanyaspor'da da aldığı başarılı sonuçlar ve oynattığı futbol ile dikkatleri çeken Erol Bulut futbolcu olarak ayrıldığı Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak geri dönüyor. 45 yaşındaki çalıştırıcı ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldı.
Erol Bulut ile Fenerbahçe 1+3 yıllık sözleşme imzalayacak. 45 yaşındaki teknik adam sarı lacivertli takımdan yıllık 800 bin Euro alacak.
(AJANSSPOR)
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