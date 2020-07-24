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Erol Bulut Fenerbahçe'de! İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.07.2020 20:29 | Son Güncelleme

Mart ayında Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut olacak. Peki Erol Bulut, sarı lacivertli takımdan yıllık ne kadar para kazanacak ve sözleşme kaç yıllık olacak? İşte detaylar...

Erol Bulut Fenerbahçe'de! İşte detaylar...

Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi Erol Bulut isminde karar kıldı.

Yeni Malatyaspor'un ardından Aytemiz Alanyaspor'da da aldığı başarılı sonuçlar ve oynattığı futbol ile dikkatleri çeken Erol Bulut futbolcu olarak ayrıldığı Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak geri dönüyor. 45 yaşındaki çalıştırıcı ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldı.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Erol Bulut ile Fenerbahçe 1+3 yıllık sözleşme imzalayacak. 45 yaşındaki teknik adam sarı lacivertli takımdan yıllık 800 bin Euro alacak.

(AJANSSPOR)

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