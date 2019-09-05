Erol Bulut: Fenerbahçe maçı için yeterince zamanımız var

Ligin 34 hafta olduğunu hatırlatan Bulut, "34 hafta sonra nerede olacağımız bizim için çok önemli. Tabii şu anda lider olmak, söylediğim gibi güzel. 3 maç galip geldik, istediğimiz doğrultuda yolumuza devam ediyoruz. Futbolcularımız en iyi şekilde, bizim verdiğimiz bilgileri sahaya yansıtıyor. O bizi memnun ediyor. Sonradan oyuna girenler de aynı şekilde, giren oyuncu ilk 11’de başlayanı aratmıyor. Bu gelecek haftalar bizim için çok önemli olacak çünkü sakatlıklar olacak, sarı kart cezalıları olacak. O yüzden yedek kulübesinden gelenin de aynı performansı vermesi çok mutluluk verici" dedi.

"HEDEF FENERBAHÇEDEN 3 PUAN ALMAK"

Milli maç arasının ardından karşılaşacakları Fenerbahçe maçı hakkında da konuşan Erol Bulut, "Tabii önümüzde şu an oynayacağımız zor bir maç var, Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Kendi evimizde oynayacağız. Yeterince zamanımız var. Bu maça da en iyi şekilde hazırlanacağız, milli takımdaki futbolcularımız da haftaya aramıza katılacak. Rakibimizi iyi şekilde analiz edip, hem hücum anlamında hem defans anlamında yapmak istediklerimizi çalışıp, maçta en iyi şekilde sahaya yansıtıp tabii ki oradan da inşallah 3 puanla ayrılma hedefimiz var" diye konuştu.

"FUTBOLCU KOVALAMAK İSTEMEZ, KOVALANMAK İSTER"

Bir gazetecinin "Üst sıralarda olmak takıma ve size bir baskı oluşturuyor mu? Lider olmak avantaj mı, yoksa dezavantaj mı?" sorusuna Erol Bulut, "Şöyle söyleyeyim; kovalanmak mı istersiniz kovalamak mı istersiniz? Aslında bunu futbolcuya sormamız daha doğru olur. Sonuçta her futbolcu kovalamak istemez, kovalanmak ister. Tersi de olabilir ama biz şu an bulunduğumuz durumdan mutluyuz. O yüzden futbolcularımızın da ayaklarını yere basacağını düşünüyorum. Son maça baktığımız zaman, Malatya maçında 3-1 ilk yarı, ikinci yarıda biraz rehavet oldu. Erken gol yedik, ondan sonra biraz strese girdik ama yine 3-1’den sonra 4-1, 5-1 yapabilirdik, olmadı. Biraz strese girdik 3-2’den sonra. Tabii bunun bize iyi bir mesaj olması gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe maçı için. Maç 90 dakika, bazen 95, bazen 98 dakika. O yüzden düdük çalana kadar yüzde 100 konsantre olmamız gerekiyor, bu maç öyle bir maç. Birinci saniyeden 90, 90 artılara kadar yüzde 100 konsantre olup iyi bir maç oynamak istiyoruz. Futbolcularımız zaten maça en iyi şekilde hazır olacaktır. İnşallah istediğimiz puan veya puanları alıp yolumuza devam ederiz" cevabını verdi.