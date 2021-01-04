Erol Bulut: Fenerbahçe'nin kapasitesi yüksek

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Kasımpaşa karşısında aldıkları 3-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK FAZLA EKSİĞİMİZ VARDI"

Birçok eksiğe rağmen Kasımpaşa karşısında çok iyi bir performans sergilediklerini ifade eden Erol Bulut: "Eksiğimiz çok vardı. Hastalıklar vardı. İlk 11'i kurmakta zorlandık. Mevkisel olarak baktığımızda. Üzerinde çalıştık. Bu arayı iyi değerlendirmeye çalıştık. Maçı izlediğimizde iyi çalıştık, futbolcularımın tek tek hepsini tebrik ediyorum. Sadık solda rakibe hiç şans vermedi. Hem oyun kurmada, hem defansta müthiş işler yaptı. Hafif sakatlığı olanları sahaya sürdük" dedi.

"OZAN VE GUSTAVO HARİKAYDI"

Ozan Tufan ve Luis Gustavo'ya ayrı bir parantez açan Erol Bulut, "1-2 günlük antrenmanla oynayan Lu s Gustavo ve Ozan 90 dakika oynayıp müthiş performans sergiledi. Sakatlıktan dönen Samatta ve Valencia iyi oynadı. Önemliydi bugün 3 puan almak ve üst tarafa yakın olabilmek, zorlamak. Önümüzde birkaç gün sonra önemli bir maçımız var. Oraya da en iyi şekilde hazırlanıp 3 puanla devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.