Erol Bulut: Galatasaray'a dört atmak kolay değil ama daha fazla olabilirdi

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 4-1 kazandıkları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.Başarılı teknik adam, Galatasaray'a karşı iyi oynamadıklarını ancak buna rağmen daha farklı galip gelecek pozisyonlar yakaladıklarını söyledi.
Erol Bulut, "Bu maç seyircileri yanıltmasın. 4-1 kazandık ama iyi oynamadık. Biz bu oyunu oynamıyoruz. Biraz fazla geri yaslandık ve Galatasaray'ı bekledik. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Rakibin de pozisyonları vardı, onlar da atabilirdi. Şans bizden yanaydı. Galatasaray'a 4 gol atmak kolay değil ama daha fazla da olabilirdi. Ancak kazanmamıza rağmen istediğimiz oyunu oynamadık. Bu beni üzdü. Bazen böyle oluyor, ona rağmen 4-1 kazandık, mutluyuz." dedi.
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