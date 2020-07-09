Erol Bulut: Galatasaray'a dört atmak kolay değil ama daha fazla olabilirdi

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 4-1 kazandıkları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.Başarılı teknik adam, Galatasaray'a karşı iyi oynamadıklarını ancak buna rağmen daha farklı galip gelecek pozisyonlar yakaladıklarını söyledi.

"DAHA FAZLA OLABİLİRDİ"

Erol Bulut, "Bu maç seyircileri yanıltmasın. 4-1 kazandık ama iyi oynamadık. Biz bu oyunu oynamıyoruz. Biraz fazla geri yaslandık ve Galatasaray'ı bekledik. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Rakibin de pozisyonları vardı, onlar da atabilirdi. Şans bizden yanaydı. Galatasaray'a 4 gol atmak kolay değil ama daha fazla da olabilirdi. Ancak kazanmamıza rağmen istediğimiz oyunu oynamadık. Bu beni üzdü. Bazen böyle oluyor, ona rağmen 4-1 kazandık, mutluyuz." dedi.