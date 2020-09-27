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Erol Bulut Galatasaray derbisini değerlendirdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.09.2020 21:49 | Son Güncelleme

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, 0-0 biten Galatasaray maçını değerlendirdi.

Erol Bulut Galatasaray derbisini değerlendirdi

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Galatasaray ile oynanan maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Erol Bulut, "İlk başlarda futbolcularımı tebrik ediyorum. Her şeyi yaptık kazanmak için. Gol pozisyonuna da yeterince iyi girdik. Rakibin de birkaç pozisyonu var. Genel anlamda güzel bir maç oldu. Yeni gelenler iyi performans gösterdi ama istediğimiz, yüzde 100 durumda değiller. Bugünkü performanstan memnunum." ifadelerini kullandı.

"SAMATTA FORVETTE, SAĞINI SOLUNU ARIYORUZ"

0-0'lık sonucu değerlendiren Fenerbahçe'nin hocası, "Pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Orada arayış içerisindeyiz. Kanatta kim daha iyi, merkezde kim daha iyi... Samatta aramıza katıldı. Forvette yerini alacak. Sağında, solun, arkasında kimi oynatabiliriz, hangisi daha iyi, çalışıyoruz. Kamp dönemi maalesef 1 ay geçti. Tüm futbolcular elimizde yoktu. Orada eksiğiz, geriden geliyoruz. Galatasaray, geçen seneden birlikte, uyumlu." yorumunu yaptı.

"KAFAMDAKİ 11 YAVAŞ YAVAŞ ŞEKİLLENİYOR"

Erol Bulut, "Haftaya Karagümrük var ve sonrasında ara var. Daha iyi döneceğiz aradan. Kafamdaki 11 yavaş yavaş şekilleniyor, yavaş yavaş." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
10 kişi defans yap kokskoca 90 dakikada tek şut isabetli iş yap gs evirsin cevirsin atamasın memnunum de bak koçum orası fener alanya degil anla bunu sana o kadar adamı 10 kişi defans yap diye almadı o ali koç dua et hafta içinden yorgun gs vardı bir golde zaten ofsayt diye sayılmadı oda evet ofsayttı ama o kulubu alanya sanma kardeşim erol severim seni sonra ciddi karbonata dönme bak
Galatasaray yorgun haliyle 3 net gol kaçırdı, civcivler sidik zoruyla oynadılar, kaleyi bulan tek şutları bile yok:))
karbonat EROL.. SINIFI GEÇTİ... FENERBAHÇEYİ ÇOK BEĞENDİM... . İKİNCİ YARI SÜPERDİ...
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