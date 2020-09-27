Erol Bulut Galatasaray derbisini değerlendirdi

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Galatasaray ile oynanan maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren Erol Bulut, "İlk başlarda futbolcularımı tebrik ediyorum. Her şeyi yaptık kazanmak için. Gol pozisyonuna da yeterince iyi girdik. Rakibin de birkaç pozisyonu var. Genel anlamda güzel bir maç oldu. Yeni gelenler iyi performans gösterdi ama istediğimiz, yüzde 100 durumda değiller. Bugünkü performanstan memnunum." ifadelerini kullandı.
0-0'lık sonucu değerlendiren Fenerbahçe'nin hocası, "Pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Orada arayış içerisindeyiz. Kanatta kim daha iyi, merkezde kim daha iyi... Samatta aramıza katıldı. Forvette yerini alacak. Sağında, solun, arkasında kimi oynatabiliriz, hangisi daha iyi, çalışıyoruz. Kamp dönemi maalesef 1 ay geçti. Tüm futbolcular elimizde yoktu. Orada eksiğiz, geriden geliyoruz. Galatasaray, geçen seneden birlikte, uyumlu." yorumunu yaptı.
Erol Bulut, "Haftaya Karagümrük var ve sonrasında ara var. Daha iyi döneceğiz aradan. Kafamdaki 11 yavaş yavaş şekilleniyor, yavaş yavaş." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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