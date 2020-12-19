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Erol Bulut: "Golümüz verilmedi, penaltımız verilmedi"

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.12.2020 22:29 | Son Güncelleme

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Gaziantep karşısında aldıkları 3-1'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

Erol Bulut: "Golümüz verilmedi, penaltımız verilmedi"

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Gaziantep'e deplasmanda 3-1 kaybettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

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OYUNUN KONTROLÜ BİZDEYDİ

"90 dakikaya bakınca oyun kontrolü bizdeyedi. Şanssızlıklar da bizim üzerimizde. Frikiğe vuruyor top, oradan Gustavo'nun dizine çarpıp rakibin önüne düşüyor. Sonra penaltı. İkinci yarı futbolcular elinden geleni yaptı. Pozisyonlar var, olmadı."

OFSAYT ÇİZGİLERİNİ KİM ÇEKİYOR?

"VAR ile ilgili, hakemler ile ilgili konuşmadım. Soruyorum. VAR'daki ofsayt çizgilerini kim çekiyor. Dün oynanan Galatasaray maçı, bugün Trabzon maçındaki penaltılara bakınca sormak istiyorum. Bir yorumlasınlar. Bize verilmeyen penaltıyı da. Penaltımız verilmedi. Golümüz verilmedi"

İSTİFA SORUSUNA CEVAP

"Avrupa'da en çok penaltı veren defansıyız. 6 penaltının 5'i gol olmuş. Onun üzerinde durmamız lazım. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu kesin. Fenerbahçe daha iyi durumda olması gerekirdi. 23 puanda ve 3. sıradayız. 27 maç var. Hocam ne anlatıyorsun diyecekler ama bu futbol. Futbolda bunlar oluyor. acı çekiyoruz evet. Buradan çıkacağız. Yarından itibaren önümüzde Başakşehir maçı var. Ona hazırlanacağız. Puanlar alarak zirveye, en üste çıkacağız ve taraftarımızı mutlu edeceğiz."

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bırakın şu şekerimi aldı muhabbetlerini,sizden 1 b*k olmaz.3 yıldır lanetsiniz.bırakmak istiyorum bu salakları ama olmuyor.
Abi insan utanır ya valla artık hakem hakem demekten utan be kardeşim yeter da
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