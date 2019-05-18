Erol Bulut: Hedefleri ve vizyonu benimle uyuşan bir kulüple anlaşacağım

Erol Bulut, ilk olarak Evkur Yeni Malatyaspor'la yollarını ayırma nedenlerini şöyle açıkladı; "Her ayrılığın nedenleri vardır. Ama Galatasaray karşısında alınan farklı mağlubiyet bunun sebebi değil. Ocak ayından başlayıp bugüne kadar gelen bir süreç oldu. Hedefleri olan bir teknik direktörüm. Kulübümden de aynı şeyleri beklemem doğal. Üzerine koymadığınız zaman, yerinizde sayarsanız ve başkaları gelip sizi geçer. Zaten Mayıs ayının sonunda da sözleşmem sona erecekti. Kulübün önümüzdeki yılın yapılanması ve vizyonu benim hedeflerimle örtüşmediği için bu kararı verdim." "BOUTAIB VE SADIK'IN YERİ DOLDURULAMADI" Khalid Boutaib ve Sadık Çiftpınar'ın, kulübün menfaatlerini doğrultusunda takımdan gönderildiğini ancak yerinin dolduğulmadığını ifade eden Erol Bulut, "Gönderdiğiniz futbolcuların yerine alacağınız isimlerin zamanında takıma katılıp monte edilmesi gerekiyor. Aksi halde takımda uyumsuzluk oluyor. Futbolcunun zamanında gelip takıma monte edilmesi gerekiyor" dedi. "ŞU AN GELEN BİR TEKLİF YOK"

Şu ana kadar resmi bir teklif almadığını vurgulayan teknik adam, "Sezonu başarıyla tamamlamış bir teknik direktör olarak tabii ki teklifler gelecektir. Ancak şu ana kadar net bir teklif yok. Sezon bittiğinde en doğru teklifi, yani hedefleri ve vizyonu benimle uyuşan bir kulübü değerlendireceğim. Bu yurtdışından da teklifler gelse geçerli" şeklinde konuştu. Bir soru üzerine de Erol Bulut, genç teknik adamlara güven ve destek verilmesi gerektiğini dile getirerek, "Genç teknik direktörlerimiz var, onlara güvenilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. "SABIRLI OLAN KAZANACAKTIR" Süper Lig'de şampiyonluğu büyük ölçüde belirleyecek Galatasaray - Medipol Başakşehir maçını da değerlendiren Bulut, şöyle konuştu; "Bu maç gerçek bir final havasında geçecek. Başakşehir'in 8 puanlık avantajını kaybederek bu maça çıkması üzerinde biraz baskı oluşturacaktır. Galatasaray'ın da evinde nasıl baskılı ve coşkulu oynadığını biliyoruz. Bu maçta da öyle oynayacaktır. Ancak Başakşehir'in de bu baskıyı atlatabilecek oyuncuları mevcut.