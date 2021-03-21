SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Erol Bulut, ilk 11'de 5 değişiklik yaptı

Erol Bulut, ilk 11'de 5 değişiklik yaptı

21.03.2021 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligin 30'uncu haftasında oynanan Gençlerbirliği maçının 11'ine göre 5 değişiklik yaptı. Bulut, Gökhan Gönül'ün yerine Nazım'a, Novak'ın yerine Caner'e Sosa'nın yerine İrfan Can'a, Mert Hakan'ın yerine Valencia'ya, Thiam'ın yerine ise Samatta'ya görev verdi.

Erol Bulut, ilk 11'de 5 değişiklik yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'a konuk oldu. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan maçta Halil Umut Meler düdük çaldı Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlendi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligin 30'uncu haftasında oynanan Gençlerbirliği maçının 11'ine göre 5 değişiklik yaptı. Bulut, Gökhan Gönül'ün yerine Nazım'a, Novak'ın yerine Caner'e Sosa'nın yerine İrfan Can'a, Mert Hakan'ın yerine Valencia'ya, Thiam'ın yerine ise Samatta'ya görev verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYıllardır gelen tacizlere aldırış etmiyor! Bu halini görenler kaçıyorYıllardır gelen tacizlere aldırış etmiyor! Bu halini görenler kaçıyor
Mesut Özil'den son dakika Beşiktaş paylaşımı!Mesut Özil'den son dakika Beşiktaş paylaşımı!
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
Anahtar Kelimeler:
Erol Bulut Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
sanırım fenerdeki teknik direktörlüğünün bitmesini 30 dk kaldı kamuoyuna demesine ise 1saat 55 dk var iyi geceler
yenemezse istifa eder heralde beraberlik bile fb ye yaramaz
sen şampiyon olamazsın bu oyun kafasıyla hiç kimse seni istemiyor şu yorumlarıdamı görmüyorsun ya istifa et bu kadar mı zzor istenmiyorsun işte şu takımın şu oyuncuların kıymetini bilemedin yazık sana açık ara şampiyon olması gereken takım ne halde oyuncuların şahsi gayreti maç kazandırıyor senin kattığın hiç bişey yok bunu görewmiyecek kadar körmüsün

En Çok Okunan Haberler

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Başından vurulmuştu! Savcı Özlem Salkım'dan acı haber

Başından vurulmuştu! Savcı Özlem Salkım'dan acı haber

F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

Milliler Norveç'i farklı geçti

Milliler Norveç'i farklı geçti

Haaland'ı sahadan sildi!

Haaland'ı sahadan sildi!

Talisca'dan G.Saray için transfer sözleri

Talisca'dan G.Saray için transfer sözleri

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uğurcan Çakır, penaltı şanssızlığını kırıyor

Uğurcan Çakır, penaltı şanssızlığını kırıyor

Fenerbahçe maçı iptal edildi

Fenerbahçe maçı iptal edildi

Klaassen: Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu

Klaassen: Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu

Diğer Haberler

Sakatlanan Pelkas'ın son durumu belli oldu

Sakatlanan Pelkas'ın son durumu belli oldu

Fenerbahçe, Milan forması giyen eski futbolcusu Simon Kjaer'le ilgileniyor

F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

Berke Özer'in acı günü

Berke Özer'in acı günü

Erol Bulut'un ayrılışı sonrası Fenerbahçeli futbolcuların tavrı dikkat çekti

Veda sonrası 7 futbolcunun tavrı dikkat çekti!

Michael Kraft, Erol Bulut'un onayıyla görevini sürdürecek

Michael Kraft görevine devam edecek

ÖZET | Olympiakos - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 71-76

Fenerbahçe'den kritik zafer

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.