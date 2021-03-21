Erol Bulut, ilk 11'de 5 değişiklik yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'a konuk oldu. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan maçta Halil Umut Meler düdük çaldı Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlendi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligin 30'uncu haftasında oynanan Gençlerbirliği maçının 11'ine göre 5 değişiklik yaptı. Bulut, Gökhan Gönül'ün yerine Nazım'a, Novak'ın yerine Caner'e Sosa'nın yerine İrfan Can'a, Mert Hakan'ın yerine Valencia'ya, Thiam'ın yerine ise Samatta'ya görev verdi.

