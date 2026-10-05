Hakem Emre Kargın’dan Ferhat Gündoğdu ve bir gazeteci hakkında suç duyurusu

Şikayet dilekçesinde; Ferhat Gündoğdu hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 135. maddesi kapsamında "Kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi", TCK 257 kapsamında "Görevi kötüye kullanma" ve TCK 106 kapsamında "Tehdit" suçlarından; gazeteci B.Y. hakkında ise TCK 217/A uyarınca "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve TCK 267 uyarınca "İftira" suçlarından kamu davası açılması istendi.

ŞİKAYET DİLEKÇESİNİ VERDİ!

Savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde yer alan ifadeler ve iddialar şu şekilde aktarıldı:

"08/02/2025 tarihinde oynanan Trendyol Süper Lig 23. hafta müsabakası olan Kayserispor-Konyaspor maçında müvekkil AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak görevlendirilmiştir.

Söz konusu maçta orta hakem olarak Çağdaş Altay ve VAR hakemi olarak ise Wesli De Cremer görev yapmıştır. Müvekkil VAR hakemi olarak görev yapan Wesli De Cremer’in yardımcısı olarak müsabakada görev almıştır.

Maçın doksanıncı dakikasında Konyaspor gol atmış, VAR hakemi Wesli De Cremer pozisyona ofsayt çizgisi çekerek ofsayt kararı vermiştir. Müvekkil, kendisini çizginin doğru yerden çekilmesi hususunda uyararak çizginin tekrar çizilerek verilen kararın teyit edilmesini istemiş, VAR hakemi Wesli De Cremer müvekkilin görüşü üzerine tekrardan çizgi çekerek yine ofsayt kararı vererek Konyaspor’un atmış olduğu golü iptal etmiştir. Yaşanan bu olaya ilişkin ses kayıtları, VAR odasının ses kayıt arşivinde halen bulunmaktadır.

VAR hakemi Wesli De Cremer tarafından verilen ofsayt kararı kamuoyunda hatalı olarak değerlendirilmiş ve uzun bir süre tartışılmış, gündem olmuştur. Bahsi geçen maçtan sonra o döneminde MHK başkanlığını yapan Ferhat Gündoğdu yaşanan bu olaylardan ötürü müvekkili ve VAR operatörü Ahmet Uzuner’i suçlu ilan etmiş, VAR hakemi (talimata ilişkin doğrudan sorumlu tutulması gereken kişi olmasına rağmen) yabancı olduğu için kendisine bir yaptırım uygulamamıştır.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu bu maçtan sonra tabiri yerindeyse müvekkile kafayı takmış ve başkanlık yetkisini kullanarak müvekkil ile tabiri yerindeyse uğraşmaya başlamıştır.

Söz konusu maçta müvekkil Emre Kargın, AVAR olarak görev yaptığı için MHK talimatına göre kendisine olumlu olumsuz herhangi bir maç puanı verilememektedir. Dolayısıyla müvekkilin cezaya girecek (maç almamasını gerektiren bir durum) durumu da usulen bulunmamaktadır.

Ancak her ne kadar usulen ceza almasını gerektirecek bir durum olmasa da bu maçtan sonra tam 78 gün müvekkile herhangi bir görev verilmemiş, tabiri yerindeyse müvekkil o dönemki MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tarafından kızağa çekilmiştir.

06/03/2025 tarihinde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından üst klasman hakemlerinin ve Merkez Hakem Kurulu başkan ve yöneticilerinin katıldığı bir iftar organizasyonu düzenlenmiş ve müvekkil de bu organizasyona katılım sağlamıştır.

Bu organizasyonun bitiminde TFF Riva tesislerinin çay ocağı olarak bilinen kısmında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu otururken müvekkil Emre Kargın, yanlarına gidip "Başkanım neden bana maç vermiyorsunuz, cezaya girecek bir durumum yok, benim sorumluluğumda yapılan bir hata yok" diyerek neden maç alamadığını muhataplarına sormuştur.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ise müvekkile "Maç ile alakası yok, senin hakemliğin bitti, seni şimdi abilerin kurtarabiliyorsa kurtarsınlar bakalım" şeklinde cevap vermiştir. Müvekkil ne olduğunu anlamamış ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya sözlerinin ne anlama geldiğini sormuştur. Kendisi müvekkile "Git istifa dilekçeni ver beni uğraştırma" diyerek konuşmayı sonlandırmıştır.

Müvekkil Emre Kargın, 08/04/2025 tarihinde MHK Nisan Semineri için TFF Riva tesislerine giderek seminere katılım sağlamış, eğitim sonrasında yine MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile konuşmak amacıyla yanına gitmiştir. Ferhat Gündoğdu konuşmak için yanına gelen müvekkile "Uzatacak bir şey yok, hala istifa dilekçeni vermedin, hemen gönder" şeklinde cevap vermiştir.

Müvekkil de kendisine "Suçumun ne olduğunu, neden hakemliğimin bittiğini bana açıklayın" şeklinde soru sormuştur. Şüpheli Ferhat Gündoğdu ise müvekkile "B.Y. isimli gazeteci bana senin hakkında tüm bilgi ve belgeleri teslim etti, ben de bunları HTS kayıtları ile karşılaştırarak doğruladım. Sen Cüneyt Çakır’ın, Alper Ulusoy’un, Tolga Özkalfa’nın ve Cevdet Kömürcüoğlu’nun adamısın. Bundan dolayı senin hakemliğini bitirdim" şeklinde cevap vermiştir.

Konuşmanın devamında Ferhat Gündoğdu yine müvekkile, "Git B.Y. ile konuş. Bu adam senin hakkında 06/01/2024 tarihinden beri X platformunda yazılı içerikler paylaşıyor ve programında sana ’Ege Kliği’ diyerek bunların adamı olduğunu iddia ediyor. B.Y. aynı zamanda TFF yönetim kurulu tarafında da çok sözü geçen birisi, onunla aranı düzelt ancak bu şekilde hakemliğe geri dönebilirsin" demiştir. Müvekkil de kendisine "Hiçbir gazetecinin benim hakemliğim üzerinde söz hakkı olamaz" diyerek konuşmayı sonlandırmıştır."

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır