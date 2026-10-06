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İtalya yenilgisi sonrası canlı yayında olay sözler: "Kendi seviyene göre bir takım yönet"

Türkiye'nin UEFA Uluslar A Ligi'nde İtalya'ya 3-1 mağlup olması sonrası teknik direktör Vincenzo Montella'nın tercihleri tartışma konusu oldu. Televizyon programlarında karşılaşmayı değerlendiren yorumcular, İtalyan teknik adama yönelik sert eleştirilerde bulundu.

İtalya yenilgisi sonrası canlı yayında olay sözler: "Kendi seviyene göre bir takım yönet"
Burak Kavuncu

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya karşısında aldığı 3-1'lik yenilgi spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Şansal Büyüka, Ümit Karan, Ümit Özat ve Emre Bol, milli takımın performansı ve Vincenzo Montella'nın tercihleri üzerinden dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

ŞANSAL BÜYÜKA: "O ZAMAN KENDİ SEVİYENE GÖRE TAKIM YÖNET"

İtalya yenilgisi sonrası canlı yayında olay sözler: "Kendi seviyene göre bir takım yönet" 1

Şansal Büyüka, Montella'nın Türkiye'nin bu seviyenin takımı olmadığı yönündeki söylemlerini eleştirdi.

Büyüka, "Montella sürekli 'Biz bu seviyenin takımı değiliz' diyor. O zaman kendi seviyene göre bir takım yönet, niye bırakmıyorsun kardeşim? Madem Türkiye'nin seviyesi düşük!" ifadelerini kullandı.

ÜMİT KARAN'DAN FORVET TEPKİSİ

İtalya yenilgisi sonrası canlı yayında olay sözler: "Kendi seviyene göre bir takım yönet" 2

Ümit Karan ise Montella'nın hücum hattındaki tercihlerini gündeme taşıdı. Özellikle Deniz'in oyuna geç dahil edilmesine tepki gösteren Karan, İtalyan teknik adamın forvet tercihini sorguladı.

Karan, "Kardeşim sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Nedir senin bu forvetlerle derdin, neyin kıskançlığı bu? Deniz'i sokmak için 90. dakikayı mı bekledin gerçekten?" dedi.

Tecrübeli isim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kaybetsen en fazla 3-1, 4-1 kaybederdin, ne değişecekti? Neden son dakikaya kadar forvetsiz sahada kalmakta ısrar ediyorsun?"

ÜMİT ÖZAT'TAN GALATASARAYLI OYUNCULAR ÜZERİNDEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

İtalya yenilgisi sonrası canlı yayında olay sözler: "Kendi seviyene göre bir takım yönet" 3

Ümit Özat ise milli takımda yaşanan bazı pozisyonlar üzerinden dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Özat, kendisine Galatasaraylı bir taraftar tarafından gönderilen mesajı aktararak, "Okan bunlara özel idman yaptırmıyorsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Nasıl kendinizi yere atacaksınız?" ifadelerini kullandı.

Eren Elmalı'nın yediği goldeki pozisyona da değinen Özat, "Bu gol Galatasaray'a karşı olsa faul verirlerdi. Bu işlerin hep Galatasaraylı oyunculara denk gelmesi tesadüf olamaz. Barış'a denk gelmesi, Eren'e denk gelmesi tesadüf olamaz" şeklinde konuştu.

EMRE BOL: "TEK SIKINTIMIZ MİLLİ TAKIM MI?"

İtalya yenilgisi sonrası canlı yayında olay sözler: "Kendi seviyene göre bir takım yönet" 4

Emre Bol ise milli takım tartışmasının yanı sıra Türk futbolundaki genel sorunlara dikkat çekti.

Bol, "Deveye sormuşlar, 'Boynun neden eğri?' diye. 'Nerem doğru ki?' demiş. Şimdi bizim tek sıkıntımız Milli Takım mı Allah aşkına?" dedi.

Türk futbolunda son dönemde yaşanan gelişmeleri hatırlatan Bol, sözlerini "Günlerdir neler konuşuyoruz. MHK cezaevinde. Geçen sezon 6 derbi yöneten Yasin Kol cezaevinde" ifadeleriyle sürdürdü.

İtalya karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından milli takımın performansı ve Montella'nın tercihleri üzerindeki tartışmaların devam etmesi bekleniyor.

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İtalya Türkiye Ümit Özat Şansal Büyüka Ümit Karan Vincenzo Montella UEFA Uluslar Ligi Emre Bol
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