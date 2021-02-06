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Erol Bulut: Kaybetmek istemiyorduk

06.02.2021 21:36 | Son Güncelleme:
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Erol Bulut: Kaybetmek istemiyorduk

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Galatasaray ile oynadıkları maçı değerlendirdi.

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Galatasaray karşısında aldıkları 1-0'lık yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

KAYBETMEK İSTEMİYORDUK

"90 dakikaya bakınca çok daha fazla atak bulan bizdik. Samatta'nın ilk yarı pozisyonu vardı. Şans eseri Muslera'nın koluna çarptı. Bugünkü maçı kaybetmek istemiyorduk. Kalemize gelen ilk top gol oldu. Karambolde önüne düştü. İlk top oydu, gol oldu"

KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ

"İkinci yarı daha baskılı oynamaya çalıştık. İptal edilen bir gol var. Ofsayt mı değil mi bilmiyorum. Daha izlemedim. Fenerbahçe'ye karşı çizgiler daha farklı çekiliyor. Daha önce birkaç maçta daha yaşadık. Papiss Cisse'ye net bir çekme var. Hakemler o şekilde karar verdi. Kaybettiğimiz bir maç oldu. Taraftarları üzdüğümüz için üzgünüz"

G.SARAY KONTRA YAPTI

"İlk yarıda Galatasaray daha çok topla oynadı. Biz kapattık, kaptığımz topları iyi değerlendirmeye çalıştık. İkinci yarı topa daha çok sahip olan bizdik. Galatasaray kontrataklarla gol aradı. Farklı iki yarı oldu"

GUSTAVO'YU ARADIK

"Orta sahada Ozan, Sosa ve Mert ile başladık. Yedek kulübesinde o anlamda (Gustavo yerine) oyuncu yoktu. İkinci yarı değişiklikler yaptı. İkinci yarıda orta sahada mücadele gücümüzün eksikliği nedeniyle Gustavo'nun yokluğu hissedildi."

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