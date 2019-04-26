Erol Bulut: Kendimle ilgili radikal bir karar alabilirim

Bulut, maç sonu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün tabi sonuca bakarak konuşmayacağım. Geldiğimiz nokta Evkur Yeni Malatyaspor'da tabi ki hedefimiz bu şehre, kulübe final yaşatıp, kupayı getirmekti ama maalesef istediğimiz gibi olmadı. Bugün daha güçlü bir rakibe karşı elenmiş olduk. Taraftarımızdan özür diliyoruz. İkinci yarıda oynadığınız futboldan dolayı özür diliyoruz. İlk yarı iyi bir futbol vardı, öne geçebilirdik. Maalesef olmadı. Nitekim elenmiş olduk" ifadelerini kullandı.
Ligde 5 maç kaldığını kaydeden Bulut, "Evkur Yeni Malatyaspor en iyi şekilde oynayıp, en iyi yerde bırakacağını düşünüyorum. Ama onun dışında ekibimle önümüzdeki 1-2 gün içerisinde konuşup, kendimle ilgili radikal bir karar alabilirim. O yüzden ekibimle oturup bunu 1-2 gün içerisinde konuşacağız" diye konuştu.
Bulut, gazetecilerden gelen "İstifa edecek misiniz?" sorusunu ise yanıtsız bırakarak basın toplantısı salonundan ayrıldı.
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