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Erol Bulut maçtan sonra isyan etti! "Kırmızı kartı vermedi!"

25.12.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Erol Bulut maçtan sonra isyan etti! "Kırmızı kartı vermedi!"

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübü’nde Teknik Direktörü Erol Bulut maç sonu açıklamalarda bulundu.

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Karşılaşmayı değerlendiren Bulut, "Bugün Beşiktaş karşısında istediğimiz oyunu en iyi şekilde yansıttık. Kaptığımız toplarla baskı yapmaya çalıştık. Bunu da başardık, bir gol attık bu 2-3 de olabilirdi. Üzgünüm. Sonuçta Beşiktaş kaliteli bir ekiptir. Futbolcularımı tebrik ediyorum." dedi.

"KIRMIZI KARTI VERMEDİ"

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Atilla Karaoğlan'ın N'Koudou'ya kırmızı kart göstermediğini dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Hakem bugün kırmızı kartı vermedi. Pozisyonumuz oluyor ama sonuçlandırmada sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah ara transfer döneminde hücumda gerekli bölgelere takviye yapacağız. Ben defansif oynadığımızı düşünmüyorum. Rakibi ikinci bölgede karşılayıp geçişleri iyi yapmaya çalıştık. En büyük eksiğimiz yakaladığımız pozisyonları değerlendirememek. Ancak defansif olarak kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

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