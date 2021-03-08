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Erol Bulut: Oyuncuları rahat bırakın, beni eleştirin

08.03.2021 21:48 | Son Güncelleme:
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Erol Bulut: Oyuncuları rahat bırakın, beni eleştirin

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Konyaspor maçının ardından konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Konyaspor'u deplasmanda 3-0 yendikleri maçın sonrasında açıklamalarda bulundu.
İyi oynadıklarını söyleyen Bulut, "Maça istediğimiz gibi, baskıyla başladık. Futbolcularımız ilk yarıda bunu çok iyi gerçekleştirdi. 2-0 öne geçtik. İlk yarıda 3-4 yapabilirdik. İkinci yarıda 2-0'ın rahatlığıyla rakibe topu verip topun arkasına iyi geçemedik. Baskıyı iyi uygulayamadık. 3-4 pozisyon verdik. Vermememiz gerekiyordu. Topa sahip olup oyunu yönlendirmeye çalışıyorduk. Bunu ikinci yarıda istediğimiz gibi yapamadık. Yine de birkaç tane pozisyonumuz var. 3-0 kazandığımız için mutluyuz." dedi.

  1. yarıda daha iyi olabileceklerini de belirten teknik adam, "Pelkas bugün iyi bir performans gösterdi. Sadece Pelkas değil, tüm futbolcular iyi mücadele etti. İlk yarıda çoğu futbolcu iyi performans gösterdi. İkinci yarıda oyuna girenler iyi katkı sağladı. Daha iyi olabilirdik ikinci yarıda. Yaptığımız birkaç hata var, onları düzeltebiliriz. Şimdi önümüzde zorlu bir süreç var. Umarım en güzel şekilde atlatabiliriz." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLCUKARMIZI RAHAT BIRAKIN, BENİ ELEŞTİRİN"

Eleştirilerin kendisine olması gerektiğini kaydeden genç hoca, "Beni her zaman eleştirebilirler, eleştiriye açığız, bel altı olduğunda sıkıntılar doğabilir. Futbolcularımızı rahat bıraksınlar, bizi eleştirsinler. Bu takım başında ben varsam, oyundan ve skordan ben sorumluyum. Bel altı eleştiri olduğunda olay farklı yöne gidiyor." diye konuştu.

Deplasmanda 14 maçta 11 galibiyet almalarının nedeni sorulan Erol Bulut, "Deplasmanda daha rahat oynuyoruz, evimizde maalesef o rahatlığı gösteremiyoruz. Nedenini biz de düşünüyoruz, üzerinde çalışıyoruz. Aynısını evimizde de oynamaya çalışıyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

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Erol Bulut Fenerbahçe Futbol Kulübü Konyaspor
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
erol hocam bu işi başaracaktır demedi demeyin
zaten seni eleştiriyoruz ama duyduğun yok taraftarı. Bak takım yendi ama hiç mutlu değil taraftar. ikinci yarı oynattığın futbol utanç biz böyle galibiyette istemiyoruz anla. ilk yarıdaki oyun her koşulda oynanmalı fener topu rakibe bırakmaz
Abartma, tamam ikinci yarı pozisyon verildi ama olur o kadar.
bıgün en formda sendin hocam nikayet oyuncu değişikli yapmaya başladın

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