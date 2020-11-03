Erol Bulut, Pareira'yı yakaladı

Erol Bulut, Antalyaspor maçının ardından Fenerbahçe'de önemli bir istatistik yakaladı. Süper Lig'de ilk 7 haftada kaybetmeden ilerleyen sarı-lacivertlilerde Bulut, eski hocası Carlos Alberto Pareira'dan sonra bunu ilk senesinde başaran ikinci isim oldu.
Ayrıca 3 puanlı sisteme geçildikten sonra Daum, Veselinovic, Pareira ve Aykut Kocaman'ın ardından ilk 7 haftaları namağlup geçen 5. hoca olarak kayıtlara geçti.
Efsane isimden kötü haber! Hastaneye kaldırıldı!
Jose Sosa'ya 90'ı göremiyor!
Max Kruse'den takımına 3 puan armağanı
F.Bahçeli yıldız kırmızı kart görünce çıldırdı!
Beşiktaş'tan TFF'ye itiraz
Efsane isim koronavirüse yakalandı
Ali Akman için G.Saray'a tavsiye: Sezonu bitirmeli
'Dorukhan’ın Avrupa’ya gideceğini düşünüyorum'
Galatasaray yeni Ozan Tufan'ın peşinde
Tamer Tuna’ya resmi teklif ulaşmadı
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Trabzonspor’da teknik direktör seferberliği
BB Erzurumspor’un kupa mesaisi
Muriqi 11'de başladı... Lazio, Torino'yu 4-3 yendi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum