Erol Bulut, Pareira'yı yakaladı

Erol Bulut, Antalyaspor maçının ardından Fenerbahçe'de önemli bir istatistik yakaladı. Süper Lig'de ilk 7 haftada kaybetmeden ilerleyen sarı-lacivertlilerde Bulut, eski hocası Carlos Alberto Pareira'dan sonra bunu ilk senesinde başaran ikinci isim oldu.

Ayrıca 3 puanlı sisteme geçildikten sonra Daum, Veselinovic, Pareira ve Aykut Kocaman'ın ardından ilk 7 haftaları namağlup geçen 5. hoca olarak kayıtlara geçti.

