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Erol Bulut, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda

03.05.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 39. haftasında oynanan Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor müsabakasını Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Erol Bulut, tribünden takip etti.

Erol Bulut, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Erol Bulut, Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor müsabakasını takip etmek için Recep Tayyip Erdoğan Stadı’na geldi. Daha önce Aytemiz Alanyaspor’u da çalıştırmış olan Bulut, protokol tribününde bulunan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve turuncu-yeşilli yöneticilerle sohbet etti.

Erol Bulut’un yanı sıra A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yardımcı antrenörü Bayram Bektaş da Kasımpaşa - Alanyaspor müsabakasını izleyenler arasında.

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Erol Bulut Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
gitti alanyasporuda yaktı adamlar 3-0 yenildi
ne olursa olsun sen BÜYÜK FENERBAHÇELİSİN Erol Bulut bunu gerçek taraftarlar biliyor,daima öyle kalacaksın!!!

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