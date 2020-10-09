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Erol Bulut: "Rodrigues'i değerlendirme düşüncemiz var"

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.10.2020 20:45 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Garry Rodrigues transferi için konuştu.

Erol Bulut: "Rodrigues'i değerlendirme düşüncemiz var"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Azerbaycan'ın CBC Sport televizyonunda canlı yayına katıldı ve takımdan ayrılması gündemde olan Garry Rodrigues ile ilgili konuştu.

Rodrigues'in durumunun henüz netleşmediğini ve takımda kalırsa oyuncuyu değerlendireceklerini kaydeden Bulut, "Rodrigues, Fenerbahçe'nin futbolcusu, 1 yıl daha sözleşmesi var. Son haftalarda ufak tefek sakatlıklar yaşadı, değerlendiremedik. Önümüzdeki süreçte o da takıma en iyi şekilde uyum sağlayacak ve ilerleyen süreçte değerlendirme düşüncemiz var. Transferi de söz konusu, 1-2 teklif var gelen. O da kendince değerlendirecek. Burada önemli olan Fenerbahçe, kulübün menfaatleri doğrultusunda her şey gerçekleşebilir." ifadelerini kullandı.

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