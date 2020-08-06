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Erol Bulut: Savunma oynatan bir hoca olmadım

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.08.2020 21:41 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, FBTV'de canlı yayında açıklamalar yaptı.

Erol Bulut: Savunma oynatan bir hoca olmadım

Alanyaspor ile başarılı bir sezon gçiren ve ardından Fenerbahçe'nin yolunu tutan Erol Bulut Fenerbahçe kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Bulut, "Burada hedefimiz belli. İnşallah umduğumuz istediğimiz, yıllardır hasret kaldığımız şampiyonluğu bu sezon sonunda kazanırız." dedi.

İŞTE EROL BULUT'UN AÇIKLAMALARI

"GURURLA TAŞIDIM FORMAYI"

100'ün üzerinde lig maçına çıktım Fenerbahçe ile... Fenerbahçe'de 4 yılda 4 kupa kazandım. Çok güzel günler geçirdim. Gururla o formayı taşıdım. Anlatmak kolay değil. Şimdi de inşallah futbolcularımızla beraber teknik direktör olarak başarıya ulaşmak istiyorum.

"HEDEFİMİZ BELLİ, ŞAMPİYONLUK"

Yardımcı antrönerlükle başlayıp teknik direktör olduktan sonra, başka bir süreç başlıyor. Alanyaspor'da 5. olduk ve Avrupa kupalarına hak kazandık. Burada hedefimiz belli. İnşallah umduğumuz istediğimiz, yıllardır hasret kaldığımız şampiyonluğu bu sezon sonunda kazanırız.

"SAVUNMA OYNATAN BİRİ OLMADIM"

Alanyaspor'un en çok isabetli şut atan takım olması ile ilgili: "Malatya'da en çok gol atan ve en az gol yiyen beşinci takımdık. Bunu Alanyaspor ile daha da geliştirdik. Hücum oynayan bir ekibim olduğu ortada. Rakamlar çok önemli ama yorumcular hep defans oynattıklarımı söylediklerinde, yanlış bir yorum yaptıklarını görüyoruz. Zaten hiçbir zaman böyle bir hoca olmadım."

"LİGDEN ÖNCE TURNUVA OYNAYACAĞIZ"

"8'inde başlıyoruz. 10 gün İstanbul çalışmalarının ardından, Topuk Yaylası'na gideceğiz. Ardından tekrar turnuva oynamak için İstanbul'a döneceğiz. Sonrasında zaten lig başlıyor."

"DURAN TOPLAR ÇOK ÖNEMLİ"

Bazı takımlar duran topu hiç çalışmıyor ama çok önemli. Önemli değil denmemesi lazım. Her pozisyonun çalışılması gerekir diye düşünüyorum.

"2-3 GÜNDE ÇÖZDÜK İŞİ"

"Pandemi süreci bütün kulüplerimizi etkiledi. Futbolcular sürekli 13 ay boyunca antrenmanların içinde oldu. Biz bu süreci iyi yönettik. Fenerbahçe'ye gelişim son günlerde ortaya çıktı. Kupa Finali vardı ve öncesinde bir şey konuşmak doğru olmazdı. Zaten 2-3 gün içinde çözdük sözleşme sürecini."

"MERT HAKAN ÖNEMLİ"

"Mert Hakan, müthiş bir sezon geçirdi. Oyunun içinde attığı goller ve yaptığı asistlerle öne çıktı. Tabi buraya gelmesi beni mutlu ediyor. Sistemimizde önemli yeri olacak."

"YAŞINA KİMSE BAKMASIN"

Gökhan Gönül yuvasına döndü. Bazen kanat mı oynuyor bek mi oyunuyor, onu düşünmek gerekiyor. Yaşına kimse bakmasın. Son yıllarda hep her sezon 30'un üzerinde maçlar oynuyor.

"CANER; HÜCUM OYNAYACAĞIZ!"

Caner Erkin, daha çok yaptığı asistlerle öne çıkan bir arkadaşımız. Hücum anlamında çok etkili. Dikine pasları ve ortaları. Defansa biraz daha az önem bir veren kardeşimiz. Bu bizim açımızdan sorun olmayacak. Çünkü, hücum futbolu oynayacağız. Daha az önem verdiği şeyler var. Onlara da çalışacağız.

"HAK EDEN FORMAYI ALIR"

Novak bu sene attığı 10 golle öne çıktı. Caner'le birlikte forma savaşına girecekler. Hak eden formayı alacak. Adaletli olmak istiyoruz, kim hak ediyorsa formayı ona teslim edeceğiz.

"ARKAMIZDA OLUN!"

"Her zaman takımın arkasında olan taraftarımız var. Biz teknik ekip olarak, şampiyonluğu bu kulübe yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Onlara da ihtiyacımız var. Ne olursa olsun takımın ve futbolcuların arkasında olsunlar."

"BU SEZON YAŞARIZ İNŞALLAH!"

95/95 sezonunda şampiyonluk getiren Trabzonspor maçındaki asisti ile ilgili: "Zor bir maçtı. Futbolda genelde golü atanlar konuşulur ama asisti yapan da çok önemli. İnşallah bu duyguyu sezon sonunda tekrar yaşarız."

"BİZ BİRLİKTE BAŞARIRIZ!"

Hiçbir zaman 'ben' kelimesi olmamalı. 'Biz' kelimesini kullanarak yola çıkmamız lazım. Biz birlikte her şeyi başarırız.

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