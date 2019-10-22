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Erol Bulut: Süper Lig'deki konumumuz sürpriz değil

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 22.10.2019 18:37 | Son Güncelleme

Süper Lig lideri Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, bulundukları konumun sürpriz sayılamayacağını, hedeflerinin zaten üst sıralar olduğunu söyledi.

Erol Bulut: Süper Lig'deki konumumuz sürpriz değil

Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK ile deplasmanda oynanacak 9. hafta müsabakasının hazırlıklarına bir günlük izinin ardından başlarken, teknik direktör Erol Bulut, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Ligde bulunduğumuz konum sürpriz sayılamaz. Hedefimiz zaten üst sıralardı." diyen Bulut, "Lige hazırlanırken Avusturya kampında bunu gösterdik. Sezona da iyi başladık. Performansımızı devam ettirerek bu duruma geldik. Bu demek değil ki her şey bitti. Sadece sekiz maç oynadık. Önümüzde daha 26 hafta var. Önemli olan sezon sonunda üst sıralarda olabilmek." ifadelerini kullandı.

Takımdaki sakat oyuncuların durumuna değinen Bulut, çapraz bağından ameliyat olan Lokman Gür'ün ocak ayı sonunda, Juanfran'ın ise mart ayı sonunda takıma katılabileceğini vurgularken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salih'in (Uçan) sakatlığı vardı. O aramıza katıldı. Zor bir süreç bizi bekliyor. İyi takımlara karşı oynayacağız. Gaziantep FK maçının ardından kupa maçımız var. Sonra Medipol Başakşehir ve Trabzonspor müsabakalarımız var. Biz sahaya her zaman puan için çıkıyoruz. Çünkü sahaya çıktığınızda puan cebinizde başlıyorsunuz. Biz daha fazlasını almaya çalışacağız. Her maça aynı şekilde hazırlanıyor, aynı düşünceyle sahaya çıkıyoruz. Bu düşüncemiz sezon sonuna kadar bu şekilde devam edecek."

Geride kalan hafta Çaykur Rizespor'u 5-2 yendikleri maçta hem hücum hem de savunma anlamında iyi bir performans ortaya koyduklarını aktaran Erol Bulut, "Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor maçlarında da iyi oynamıştık ancak fırsatları kullanamamıştık. Çaykur Rizespor karşısında yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirdik. Önümüzde Gaziantep FK maçı var. Zor bir karşılaşma olacak. Atletik bir takım. Kendi evlerinde puan almak isteyeceklerdir. Sahamızda oynadığımız futbolu aynı şekilde orada da devam ettirmek, puan ve puanlarla dönmek istiyoruz. İnşallah başarırız." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Erol Bulut Aytemiz Alanyaspor

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