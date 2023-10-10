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Erol Bulut'tan Fenerbahçe itirafı! '3 sene önce iki teklif birden geldi ama...'

10.10.2023 16:37 | Son Güncelleme:
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İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City'nin başında görev yapan teknik direktör Erol Bulut, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Şu ana kadar çıktığı 11 lig maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Bulut, 17 puan toplayan takımıyla 8. sırada yer buldu. Play-off'u hedefleyen Cardiff City'nin teknik patronu, Fenerbahçe ile ilgili önemli itiraflarda bulundu. İşte detaylar...

Sezon başında İngiltere Championship ekibi Cardiff City'nin başına getirilen ve gösterdiği performansla dikkat çeken teknik direktör Erol Bulut'tan önemli açıklamalar geldi. Takımı 17 puanla 8. sırada yer alan deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe'de görev yaptığı döneme dair flaş bir itirafta bulundu.

TRT Spor'a konuşan Erol Bulut'un sözleri şu şekilde;

"TAKIMIN HAVASINI DEĞİŞTİRDİK"

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"Cardiff günlerim çok yoğun geçiyor. Hazırlık kampından döndük orası çok yoğun geçiyor. Champhionship'te yılda 46 maç ve kupa maçları da oluyor. Tempo gerçekten çok yüksek oluyor. Yüksek şiddetli koşu ve sprint sayıları yüksek burada. Türkiye ile farkı o. Önemli olan sürekli maç yaptığın için yüzde yüz olman. Cardiff için son 2 sene çok iyi geçmedi. Bizim gelmemizle ve bir iki transferle heyecan kattık takıma, havayı değiştirdik. Birbirimize daha çok yakınlaştık ve bir olmaya çalıştık. Hedefimiz son 2 seneden daha iyisini yapmak. Benim hedefim takımı ilk 10 sırada tutabilmek. Tabii ki daha iyisi de olabilir."

"3 SENE ÖNCE FENERBAHÇE'Yİ SEÇTİM"

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"Cardiff'ten 3 sene önce de teklif almıştım. O zaman Alanyaspor'daydım. Görüşmeler yaptık ama Fenerbahçe daha ağır bastı. Fenerbahçe'yi seçtim. Bu sene teklif gelince niye olmasın dedim. Avrupa'ya çıkmak hedefimde vardı."

"YUNUS AKGÜN VE OZAN TUFAN..."

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"Yunus Akgün kaliteli bir futbolcu. Adaptasyon süresini geçirecek ve devamını iyi getirecek diye düşünüyorum. Ozan Tufan da adaptasyon sürecini atlattı Hull City'de iyi bir gidişi var."

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