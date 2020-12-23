Erol Bulut'tan flaş açıklama: Küfür işittik!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Başakşehir'i 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.

"DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Erol Bulut, "Kadro tercihimiz mi eleştirildi! Gençleri sahaya süremedik, özür dileriz! Kalemize gelen ilk top yine gol oldu, şanssızlık. Futbolcularımız maçı hiç bırakmadı. Mücadelemizi gösterdik. 8-9 eksiğimiz var. Yedek kulübesinde Sosa, Gökhan Gönül sakattı. Değişiklik alternatifimiz yoktu. Elimizdeki arkadaşlarla mücadele ettik. 3 puanı aldık.Fenerbahçe taraftarı haklı olarak hücum ve baskılı oyun istiyor. Bunu tam olarak yapamadık. Eksiklikler oldu. Çalışıyoruz ama istediğimiz gibi uygulayamadık.Herkes galibiyet istiyor ama en çok ben ve oyuncularım istiyor. Bazen olmuyor. Eksikler çoğalınca istediklerinizi yapamıyorsunuz. Biz daha çok çalışacağız. Daha iyi olacağız." dedi.

"KÜFÜR İŞİTTİK!"

Bulut, "Bugün 4-1 kazandık. 11'e 11'ken çok iyi oynadık. Topa baskı yaptık, kazandık. Rakibe az pozisyon verdik. Önümüzde bir süreç var. Çalışacağız. Zor bir süreçten geçtik. Taraftarımız haklı olarak bizi ve futbolcuları eleştirdi. Medyanın cümlelerini, kelimelerini ağzıma almak istemiyorum. Küfür işittik. Ben galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. 18 tane yeni oyuncu, teknik direktör ve ekip yeni. Yeni bir şeyler kurmaya çalışıyoruz. Bu bir süreç. Zaman alıyor. Biz de bu zaman biraz uzadı. Sezon başından kamp süreci için tam 4 hafta vardı. 18 futbolcu bir anda gelmedi. Bir anda gelmiş olsaydı daha farklı olabilirdi. Hep aralıklı geldi. Oynamak istediğimiz futbolu da değiştirdi. Süreç, zaman alıyor. Çalışmakla aşacağız bunu. Hakkımızda kötü / iyi konuşan herkese teşekkürler. Fenerbahçe için mücadele ediyoruz. Sonuna kadar Fenerbahçe için mücadele edeceğiz. Mert hakan haftalardır gol atmayı istiyor. İyi çalışıyor. Üzerinde büyük bir yük var. Transfer dönemi nasıl geçti biliyorsunuz. Golü atınca birlikte sevindik." ifadelerini kullandı.

