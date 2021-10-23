SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Gazişehir Gaziantep
  4. Erol Bulut'tan istifa açıklaması

Erol Bulut'tan istifa açıklaması

23.10.2021 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı GZT Giresunspor ile 1-1 kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, sergiledikleri futbolun beklentilerini karşılamadığını söyledi.

Erol Bulut'tan istifa açıklaması

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplasında, son 2 haftada takımın oynadığı oyundan memnun olmadığını dile getirdi.

"Bugün maçın 90 dakikasına baktığımız zaman, iyi oynamayan bir takım vardı." diyen Bulut, "Bunu çok net söyleyebilirim. Gerçekçi olmak lazım. İstediğimizi sahaya yansıtamadık. Tabii ki bunun sorumlusu benim. Sonuçta takımı kuran, sahaya süren benim. Futbolcuların son 2 haftadır bu performansla oynaması kabul edilemez. Mücadele, istek, arzu... Maalesef son 2 haftadır bunu göremiyorum." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, "Taraftarların istifa çağrısı hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Bulut, "Taraftar kendi gözünde onu görebilir, ben fazla kulak asmıyorum. Ben işime en iyi şekilde devam etmeye çalışıyorum. Geldiğimden beri neleri değiştirmeye çalıştığımı herkes iyi biliyor. Öyle birkaç taraftarın çağrısıyla hareket edeceğim düşünülemez. Ekibimle birlikte bu takım için en iyisini vermeye çalışacağım. Futbolcuların bana karşı olduğunu düşünmüyorum. Sadece içimizde ufak tefek sıkıntıların olduğunu düşünüyorum, onu da önümüzdeki hafta çözeceğimizi zannediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2.44 promil alkollü çıkan sürücüden polise ilginç soru2.44 promil alkollü çıkan sürücüden polise ilginç soru
PARTNERİngiltere bu görüntüyü konuşuyor! Son hedefi 20 yaşındaki üniversiteli kız olduİngiltere bu görüntüyü konuşuyor! Son hedefi 20 yaşındaki üniversiteli kız oldu
Muhammet, tarihe geçen golünü anlattı!Muhammet, tarihe geçen golünü anlattı!
Anahtar Kelimeler:
Erol Bulut Gaziantep FK
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Araç sahipleri dikkat! Benzine yeni zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Benzine yeni zam geliyor

Premier Lig'de çılgın maç! 7-0

Premier Lig'de çılgın maç! 7-0

Fenerbahçe'den taraftarlara çağrı!

Fenerbahçe'den taraftarlara çağrı!

Lider İzmir'de hata yapmadı

Lider İzmir'de hata yapmadı

Büyük gerilim! Bir anda ortalık karıştı

Büyük gerilim! Bir anda ortalık karıştı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Taliban katliam yapıyor!

Taliban katliam yapıyor!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Beşiktaş'a İstanbul'da şok skor!

Beşiktaş'a İstanbul'da şok skor!

Türkiye'nin efsane kulübü satılıyor!

Türkiye'nin efsane kulübü satılıyor!

Türk futbolunda deprem! 4 hakemin kalemi kırıldı

Türk futbolunda deprem! 4 hakemin kalemi kırıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.