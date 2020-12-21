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Erol Bulut'tan Mert Hakan'a uyarı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.12.2020 12:09 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'a hocası Erol Bulut'tan uyarı geldi.

Erol Bulut'tan Mert Hakan'a uyarı

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Yeni Malatya maçının ardından Gaziantep karşısında da ilk 11'de görev aldı. Başarılı orta saha oyuncusu, beklenen performansı sergileyemedi. Mert Hakan, futbolundan çok agresif tavırlarıyla dikkat çekti.

Erol Bulut, öğrencisini önce saha içinde daha sakin olması konusunda uyardı. Ancak 26 yaşındaki futbolcu sinirli tavırlarını sürdürdü.

Karşılaşmanın ardından ise hem Erol Bulut'un hem de Emre Belözoğlu'nun Mert Hakan'ı bu konuda uyardıkları öğrenildi.

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