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Erol Bulut'tan Mesut Özil ve transfer açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.01.2021 23:16 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Kasımpaşa maçının ardından açıklamada bulundu.

Erol Bulut'tan Mesut Özil ve transfer açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Bulut, "İki takım da kontrollü başladı. Pozisyon vermemeye çalıştı iki takım. Süre biraz geçince oyun açıldı. İkinci yarı daha da iyi oldu. Yeterince gol pozisyonları oldu. Biz birini iyi değerlendirdik duran toptan. Defansımızı iyi yaptık. 1-2 tane daha atabilirdik, değerlendiremedik. Rakip de yakaladı. İyi oyun, güzel oyun. Tur için mutluyuz." dedi.

Son paslarda ve vuruşlarda daha iyi olmaları gerektiğini söyleyen teknik adam, "Biz her hafta üzerine koymaya çalışıyoruz. Defans anlamında iyiye gidiyor. Hücum anlamında yeterince gol pozisyonuna giriyoruz. Son vuruşlar, son paslar bazen daha isabetli olmamız lazım. Her hafta üzerine koyduğumuz duruma bakınca sakat, hasta futbolcular oluyor, kart cezalıları oluyor. Hep rotasyona gitmek zorunda kalıyoruz. Büyük ihtimalle sezon sonuna kadar böyle devam edecek. 3-4 günde bir devam ediyoruz. Şu an oynanan oyundan memnunum. Daha iyisi de olabilir. Bunun üzerine sürekli çalışıyoruz. Önümüzde yeterince maç var. 5 galibiyet aldık ama yeterli değil. Devamını getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"TAKIM YORULUYOR, BU DA NORMAL"

Takımın yorulduğunu belirten Erol Bulut, "Fiziksel durumdan memnunum. Son maç 118 kilometre, ondan önceki maç 117.5 km koştuk. Arada 2-3 gün dinlenme vardı sadece. Fiziksel açıdan sorun yok ama takım yoruluyor. Bu çok normal." diye konuştu.

"1-2 TRANSER YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Transfer ve Mesut Özil için de son durum sorulunca Bulut, "1-2 transfer düşünüyoruz. Mümkünse yapmaya çalışıyoruz. Ekonomik durum elverdiği sürece 1-2 transfere çalışıyoruz. Mesut Özil gelişmelerini hep birlikte izleyeceğiz." cevabını verdi.

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