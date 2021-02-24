Erol Bulut'tan sağlık heyetine Luiz Gustavo talimatı

Spor Toto Süper Lig'de 26 hafta geride kalırken 51 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe, sakatlığı süren Luiz Gustavo'nun yokluğunda büyük sıkıntı yaşadı.

Sarı-lacivertli ekip, ligde 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun forma giymediği Galatasaray ve Göztepe ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Medipol Başakşehir maçlarında yenilirken ligde sadece Fatih Karagümrük karşısında galip gelebildi.

İRFAN CAN MAÇ GÜNÜ

Erol Bulut'un öğrencileri 28 Şubat Pazar günü deplasmandaki Trabzonspor sınavını kayıpsız atlatarak şampiyonluk yarışından kopmamak isterken, sağlık ekibi de Gustavo'nun bu karşılaşmaya yetişmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Erol Bulut, sağlık heyetiyle görüşerek Brezilyalı futbolcunun Trabzon maçına yetiştirilmesini istedi. İrfan Can'ın sahaya çıkıp çıkmayacağı ise maç günü belli olacak.

(AKŞAM)