Erol Bulut'tan 'Tokat' olayı için flaş sözler: Kapatılmaya çalışılıyor

Galatasaray'ın Ümit Milli Takım ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynadığı hazırlık maçında sarı-kırmızlı futbolcu Marcao'nun milli futbolcu Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddiasına teyit Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan geldi.

Başarılı teknik adam, bir grup gazeteciyle Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yemekte buluştu. Bulut, takımıyla ilgili tüm sorulara yanıt verirken, Marcao'nun Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddiası da gündeme geldi.

"BİR TOKAT OLAYI VAR, KAPATILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Gazeteciler, sarı-lacivertli futbolcuların da milli takımda yer aldığını hatırlatarak, tokat olayına dair bir bilgiye sahip olup olmadıklarını sordu. Ve Bulut da gazetecilere bu konudaki bilgilerini paylaştı.Bulut'un verdiği yanıtı ise gazeteci Ahmet Ercanlar, Youtube kanalı Sansürsüz Futbol'daki programında bugün açıkladı.

Marcao'nun tokat attığı iddiasına dair Ercanlar, şunları söyledi:"Galatasaray ile Ümit Milli Takım arasında tokat olayının yaşandığını açıklayan Erol Bulut, 'Ben Altay (Bayındır) ile konuştum. Bir tokat olayı olduğunu öğrendim. Bu konu gördüğüm kadarıyla kapatılmaya çalışılıyor, bu hoş bir şey değil' dedi."Herkesin yalanladığı tokat olayında, Erol Bulut ısrarcı: Üstü kapatılmaya çalışılıyor...