Erol Bulut: "Trabzonspor'u yeneceğiz"

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Trabzonspor karşısından galibiyetle ayrılacaklarına inandıklarını ifade etti.

"KAZANACAĞIZ"

"Taktik oyunu olacak. Abdullah Hoca da düşüncelerini en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışacak. Dersimize çalıştık. İsteklerimizi doğru bir şekilde yansıtırsak güzel bir oyun olur. Kazanacağımızı düşünüyorum."

"EKİPLE BERABER KADROYU KURDUK"

"Bugün iki takım için de çok önemli maç. İki takım da kazanmak istiyoruz. Doğru yanlışlar, detaylar belirleyecek oyunu. 90 dakika sonunda galip gelen biz oluruz umarım. Kadroyu, ekiple birlikte bugünkü maç için tercih ettik. Maçtan maça kadro değişir. Bugün tercih bu şekilde oldu."

