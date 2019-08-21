Erol Bulut: Transfer dönemi bitmedikçe transfer olur

Süper Lig’in 2. haftasında Kasımpaşa ile sahasında karşılaşacak olan Alanyaspor, hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direk Erol Bulut’un yönetiminde gerçekleşen antrenmana sakatlığı bulunan Lokman Gör harici diğer futbolcular eksiksiz katıldı. İdmana ısınma hareketleriyle başlayan turuncu-yeşilli ekip ardından kondisyon, pas ve dar alanda top sürme çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı kısmında ise taktiksel çalışmalar yapıldı. Alanyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

İdman öncesi gazetecilere açıklama yapan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Kayseri maçının kendileri için kolay olmadığını aktardı. Bulut, ”Zaten zor olacağını biliyorduk. Haftalar öncesinde hücum ve defans anlamında güzel çalıştık. Güzel tarafı Avusturya kampında Brescia karşısında oynarken takım olarak güzel bir performans gösterdik. İki kulvarda hücum ve defans anlamında güzel işler yaptık ve kazandığımız maç oldu” dedi.