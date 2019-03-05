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Erol Bulut: Türkiye Kupası'nı Malatya'ya getirmek istiyoruz

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 05.03.2019 18:48 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bu hafta itibariyle galip gelmeye başlamak istiyoruz. Sivasspor maçında iyi oynayıp, maçı kazanarak, yolumuza o şekilde devam etmek istiyoruz. Bu süreçten yine hep birlikte çıkacağız" dedi.

Erol Bulut: Türkiye Kupası'nı Malatya'ya getirmek istiyoruz

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'i ilk 6'da tamamlamak istediklerini söyledi.

Sarı-siyahlı ekip, 25. haftada 8 Mart Cuma günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde sürdürürken, teknik direktör Erol Bulut, antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Geçen hafta oynadıkları Medipol Başakşehir maçına iyi başladıklarını belirten Bulut, penaltı kararından sonra istediklerini oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Deplasmanda oynayacakları Demir Grup Sivasspor'un kendileri açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Bulut, "Sivasspor maçında iyi oynayıp maçı kazanıp yolumuza o şekilde devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"HEDEFİMİZ KUPAYI MALATYA'YA GETİRMEK"

Kupada da yollarına devam ettiklerini anlatan Erol Bulut, şu görüşleri paylaştı:

"Her şeye rağmen bu takım Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde. Hedefimiz final oynayıp bu kupayı Malatya'ya getirmek. Lig'de de ilk 6'nın içerisinde olduğumuzdan dolayı iyi işler yaptığımız ortada. İnşallah sezon sonunda da ilk 6'nın içerisinde olmaya devam edeceğiz."

Sakat futbolcuların durumuyla ilgili soru üzerine ise Bulut, şunları kaydetti:

"Aboubakar Kamara dün antrenmanlara başladı. Test edildi ve bugün de antrenmanda olacak. Fizik ve kondisyonu tam olarak maç çıkaracak seviyede değil. Durumuna bakacağız bugün ve yarın. Robin aramıza katıldı, biliyorsunuz Rize'de diz kapağı çıkmıştı. Bifouma ve Mina'nın sakatlığı biraz daha sürecek. Ömer Şişmanoğlu ve Rahman Buğra Çağıran döndüler ama kontrol amaçlı bir iki gün fizyoterapist eşliğinde çalışacaklar. Sakatlarımız yavaş yavaş dönecekler. Milli maç arasında hepsi bir arada olduğunda daha iyi bir gidişat olacak."

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