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Erol Bulut'un fesih maddesi ortaya çıktı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.12.2020 11:55 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin topun ağzındaki teknik direktörü Erol Bulut'un fesih maddesi ortaya çıktı.

Erol Bulut'un fesih maddesi ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de son haftaların en çok tartışılan ismi hiç kuşkusuz teknik direktör Erol Bulut… Genç hocanın sözleşmesiyle ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-lacivertli yönetim Bulut'un sözleşmesine "İlk yarıda ilk 4'e girilmezse tek taraflı fesih" maddesi koydurdu.

Sezon sonunda takım şampiyon olamazsa da fesih maddesi devreye girecek. Erol Bulut'un 2022'ye kadar sözleşmesi var.

BULUT UÇURUMUN KENARINDA

Koç döneminde göreve getirilen 4. teknik direktör olan Erol Bulut'un sezonu bitirme ihtimali düşük gözüküyor..

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ali koç istifa Erol Bulut istifa Emre belezoğlu istifa.Comalliden bile fazla transfer yapıp çöpleri toplayan Emre, Allahın kulu beni kimse gönderemez diyecek kadar kendini fener camiasından üstün göremez
iteleyin gitsin..
Ya Aykut kocaman ya da Ersun Yanal gelir. Loading
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