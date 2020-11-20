SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Erol Bulut'un Süper Lig'de 'dalya' heyecanı

Erol Bulut'un Süper Lig'de 'dalya' heyecanı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.11.2020 12:27 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü, yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacakları karşılaşmada kariyerinin 100. Süper Lig maçına çıkacak.

Erol Bulut'un Süper Lig'de 'dalya' heyecanı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, teknik adamlık kariyerinin 100. Süper Lig maçına çıkmaya hazırlanıyor. Erol Bulut, sarı-lacivertli takımın yarın Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı müsabakayla teknik direktör olarak Süper Lig'de "dalya" diyecek.

Sezon başında Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne getirilen Bulut, sarı-lacivertlilerin başında 8 lig maçında görev aldı. Erol Bulut, teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'da 57, Aytemiz Alanyaspor'da ise 34 karşılaşmaya çıkmıştı.

Fabio Luciano, Emre Belözoğlu'na Kaio Jorge'yi önerdiFabio Luciano, Emre Belözoğlu'na Kaio Jorge'yi önerdi

İLK TAKIMI YENİ MALATYASPOR

Erol Bulut, teknik direktörlük kariyerine 2017'de Yeni Malatyaspor'da başladı. Kartalspor, Yeni Malatyaspor, Elazığspor ve Medipol Başakşehir'de yardımcı antrenörlük yapan Erol Bulut, 2017-2018 sezonunun 7. haftasında Yeni Malatyaspor'un başına geçti. Yeni Malatyaspor, Erol Bulut yönetiminde 2017-2018 sezonunu 43 puanla 10. sırada tamamladı. Sarı-siyahlılar, söz konusu sezonda Bulut yönetiminde ligde 28 maçta 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.

Erol Bulut'un başında bulunduğu Yeni Malatyaspor, 2018-2019 sezonunda ise başarılı bir performans ortaya koydu. Sarı-siyahlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 4 takım arasına kalmayı başardı ancak yarı finalde Galatasaray'a elenmekten kurtulamadı.

Galatasaray ile kupada oynanan rövanş maçının ardından Yeni Malatyaspor'da Erol Bulut'la yollar ayrıldı. Bulut yönetiminde 29 lig maçına çıkan Malatya ekibi, 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Sarı-siyahlı takım, 2018-2019 sezonunu 47 puanla 5. basamakta tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

ALANYASPOR'DA ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜ

Erol Bulut, 2019-2020 sezonunda Aytemiz Alanyaspor'da görev yaptı ve sergilenen başarılı futbolun mimarlarından oldu. Turuncu-yeşilli takım, Bulut yönetiminde 8 hafta liderlik koltuğunda oturduğu sezonu 57 puanla 5. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

Bulut, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Aytemiz Alanyaspor'u finale taşıdı. Alanya temsilcisi, finalde Trabzonspor'a 2-0 yenilerek ikincilikle yetindi.

Görev yaptığı takımlarda oynattığı etkili futbolla dikkati çeken Erol Bulut, 1995-1999 yıllarında formasını giydiği Fenerbahçe'ye bu sezon başında teknik adam olarak döndü.

LİGDE 99 MAÇTA 40 GALİBİYET

Erol Bulut, teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'de 99 maçta görev yaptı. Üç ayrı takımda çıktığı bu müsabakalarda 40 galibiyet, 28 beraberlik ve 31 yenilgi yaşayan Bulut, 1,49 puan ortalaması yakaladı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşet anlar! Önce küfretti, sonra saldırdı Dehşet anlar! Önce küfretti, sonra saldırdı
Vedat Muriqi'in mutlu günüVedat Muriqi'in mutlu günü
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"
Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"
İdmanda ortalık karıştı! Yumruklar konuştu...
İdmanda ortalık karıştı! Yumruklar konuştu...
Menajeri açıkladı! Yusuf Yazıcı'ya rekor ücret...
Menajeri açıkladı! Yusuf Yazıcı'ya rekor ücret...
Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu
Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu
Fenerbahçe'de bir koronavirüs daha
Fenerbahçe'de bir koronavirüs daha
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Onyekuru, Süper Lig'e geri dönüyor! Anlaşma tamam...
Onyekuru, Süper Lig'e geri dönüyor! Anlaşma tamam...
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
F.Bahçe'den G.Saray'a bir transfer çalımı daha!
F.Bahçe'den G.Saray'a bir transfer çalımı daha!
Gomis'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler
Gomis'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı açıkladı
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erol Bulut'un Süper Lig'de 'dalya' heyecanı
Erol Bulut'un Süper Lig'de 'dalya' heyecanı
Fabio Luciano, Emre Belözoğlu'na Kaio Jorge'yi önerdi
F.Bahçe'den bir transfer bombası daha
Vedat Muriqi 2. kez baba oldu
Vedat Muriqi'in mutlu günü
Fenerbahçe'de bir koronavirüs daha
Fenerbahçe'de bir koronavirüs daha
Selçuk Şahin: Sürekli transfer yapmak sürdürülemez
Selçuk Şahin'den transfer sözleri
Bomba iddia! Ömer Beyaz, Galatasaray ile görüştü!
Gündemi sarsacak iddia! Ömer Beyaz, Galatasaray ile görüştü...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.