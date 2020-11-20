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Fabio Luciano, Emre Belözoğlu'na Kaio Jorge'yi önerdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.11.2020 10:49 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, sarı lacivertli takımın 'Mohikan' adlı uygulamasının lansmanına gelen Fabio Luciano'ya 'Bizim için Brezilya'da genç yetenek bul' demişti. Kanarya'nın unutulmaz futbolcusu da Belözoğlu'na, Santos'ta forma giyen 18 yaşındaki Kaio Jorge'yi önerdi. Brezilyalı forvetin sözleşmesi 1 yıl sonra bitiyor.

Fabio Luciano, Emre Belözoğlu'na Kaio Jorge'yi önerdi

Ocak ayı için görüşmelerine devam eden Fenerbahçe'ye Brezilya'dan beklenmedik bir haber geldi. Genç yıldız Kaio Jorge resmen Fenerbahçe'ye önerildi.

Erol Bulut ile yapılacak yeni transferleri masaya yatıran sportif direktör Emre Belözoğlu da genç futbolcuya hayran kaldı ve teknik heyet ile bu ismi paylaştı.

LUCİANO BU İSTEĞİ KIRMADI

Fenerbahçe geçtiğimiz ay Mohikan adını verdiği taraftar uygulamasının lansmanını gerçekleştirmiş ve spordan sanat dünyasına kadar birçok isim bu tanıtım gecesinde yer almıştı. Lansmana canlı olarak bağlanan isimlerden biri de Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Fabio Lucinao'ydu. Belözoğlu, Lucianno'ya "Bizim için Brezilya'da genç yetenek bul." demiş ve bu sözlerle büyük yankı uyandırmıştı. Luciano, Belözoğlu'nu kırmadı ve o genç yıldızı buldu.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun 'Bize kendin gibi iyi kaliteli oyuncular bul" dediği Fabio Luciano, Fenerbahçe'nin önüne Santos'un 18'lik harika çocuğu Kaio Jorge'yi getirdi. Fenerbahçe scout ekibinin takip ettiği Kaito Jorge'ye Emre Belözoğlu'nun hayran kaldığı öğrenildi.

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SÖZLEŞMESİ DE SONA ERİYOR

31 Aralık'ta 2021'de Santos ile sözleşmesi sona erecek Jorge'nin babası, oğlunun yüksek ücretle bir takıma gitmesini istedi. Bunun üzerine Jorge, Santos'un yeni sözleşme teklifini geri çevirdi. Jorge'nin, yaşına rağmen çok yönlü bir forvet olduğu Belözoğlu'nun bu oyuncu için özel mesai harcamaya hazır olduğu iddia edildi. Menajeri olan babası ile temas kurulduğu ifade ediliyor.

BREZİLYA U17'DE 10 MAÇ 6 GOL

Fenerbahçe'nin Jorge ile anlaşıp sözleşmesinin bitmesini bekleyebileceği ya da Santos kulübü ile anlaşma yoluna gidebileceği de gelen haberler arasında. Jorge 18 yaşında olmasına rağmen ülke Brezilya'da çok iyi tanınıyor. Brezilya U17'de 10 maçta 6 gol attı.

(SPORX)


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
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