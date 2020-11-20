Fabio Luciano, Emre Belözoğlu'na Kaio Jorge'yi önerdi

Ocak ayı için görüşmelerine devam eden Fenerbahçe'ye Brezilya'dan beklenmedik bir haber geldi. Genç yıldız Kaio Jorge resmen Fenerbahçe'ye önerildi.

Erol Bulut ile yapılacak yeni transferleri masaya yatıran sportif direktör Emre Belözoğlu da genç futbolcuya hayran kaldı ve teknik heyet ile bu ismi paylaştı.

LUCİANO BU İSTEĞİ KIRMADI

Fenerbahçe geçtiğimiz ay Mohikan adını verdiği taraftar uygulamasının lansmanını gerçekleştirmiş ve spordan sanat dünyasına kadar birçok isim bu tanıtım gecesinde yer almıştı. Lansmana canlı olarak bağlanan isimlerden biri de Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Fabio Lucinao'ydu. Belözoğlu, Lucianno'ya "Bizim için Brezilya'da genç yetenek bul." demiş ve bu sözlerle büyük yankı uyandırmıştı. Luciano, Belözoğlu'nu kırmadı ve o genç yıldızı buldu.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun 'Bize kendin gibi iyi kaliteli oyuncular bul" dediği Fabio Luciano, Fenerbahçe'nin önüne Santos'un 18'lik harika çocuğu Kaio Jorge'yi getirdi. Fenerbahçe scout ekibinin takip ettiği Kaito Jorge'ye Emre Belözoğlu'nun hayran kaldığı öğrenildi.