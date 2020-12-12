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Erol Bulut: Yakaladığımızı atmamız lazım!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.12.2020 18:36 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Yeni Malatyaspor maçı öncesi konuştu.

Erol Bulut: Yakaladığımızı atmamız lazım!

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Malatyaspor'u ve Fenerbahçe'nin oynayacağı oyunu değerlendiren Bulut, "Teknik direktörlüğe 2017'de Malatyaspor'da başladım. İyi işler yaptık. Avrupa kupaları pozisyonuna getirdik takımı. Güzel ve zor bir süreçti. Tabii ki rakibimiz geçen hafta iyi bir mücadele gösterdi. Kolay bir rakip değil. Oynadıkları futbol tarzı uzun toplarla oynamak. Bizim için önemli olan geçen haftaki galibiyetten sonra bu hafta iyi oyunla galip gelip yola devam etmek. Bunun için sahaya çıkacağız. Kolay maç olmayacak. İnşallah keyifli maç olacak. Bizim lehimize olacağını umut ediyorum. Futbolcularım o şekilde maça hazır ama bunu söylemekle olmuyor. Sahada çalışmak, doğruları yapmak, basit hata yapmamak, yakalanan pozisyonları değerlendirmek lazım. İnşallah öyle bir gün olur." dedi.

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