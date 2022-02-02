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Erol Evgin'in acı günü! Ağabeyi Arif Hikmet Evgin hayatını kaybetti

02.02.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta sanatçı Erol Evgin'in ağabeyi Arif Hikmet Evgin hayatını kaybetti. Ağabeyini kaybeden usta sanatçı, acı haberi sosyal medya hesabından "Acım büyük..." diyerek duyurdu. Erol Evgin diğer ağabeyi Atilla Evgin'i de geçtiğimiz yıl yitirmişti.

Erol Evgin'in acı günü! Ağabeyi Arif Hikmet Evgin hayatını kaybetti

Türk müziğinin duayen ismi Erol Evgin, ağabeyini kaybetti. Usta sanatçı Erol Evgin acı haberi Twitter hesabından sevenleriyle paylaştı.

"CANIM AĞABEYİMİ KAYBETTİM"

Ünlü şarkıcı ağabeyi Arif Hikmet Evgin'in vefat haberini şu sözlerle duyurdu:

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran 74 yaşındaki Evgin, "Canım ağabeyim Arif Hikmet Evgin'i, kaybettim. Acım büyük..." ifadelerini kullandı.

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DİĞER AĞABEYİ DE GEÇTİĞİMİZ YAZ VEFAT ETMİŞTİ

Erol Evgin geçtiğimiz yaz aylarında da ağabey acısı yaşamıştı. Usta sanatçının diğer ağabeyi Atilla Evgin de Ağustos ayında yaşamını yitirmişti.
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Ağabeyiyle çekilen bir fotoğrafını paylaşan Evgin "Sevgili Ağabeyim Atilla Evgin’i sonsuzluğa uğurladık. Mekanı cennet olsun. Büyük acımı paylaşan tüm dostlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.


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Erol Evgin
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