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Erol Küçükbakırcı, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunu iptal etti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 20.05.2020 22:46 | Son Güncelleme

Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun koronavirüs salgını nedeniyle yapılmayacağını açıkladı.

Erol Küçükbakırcı, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunu iptal etti

Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı beklenen açıklamayı yaptı. Koronavirüs salgını nedeniye tüm spor dallarında iptaller gerçekleşirken gözler Bisiklet Federasyonu Başkanlığına çevrilmişti. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun koronavirüs salgını nedeniyle yapılmayacağını açıklandı.

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