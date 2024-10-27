Erotik sahneler sonrası itiraflar bitmedi! Nicole Kidman'dan sonra Harris Dickinson da itiraf etti

57 yaşındaki Nicole Kidman'ın yine adından söz ettirdiği 'Babygirl' filmi ocak ayında vizyona girecek olmasına rağmen gündemden düşmüyor. Kidman'a Harris Dickinson eşlik ediyor.

Müstehcen sahnelerin olduğu filmle ilgili Dickinson ve Kidman peş peşe itiraflarda bulundu.

Nicole Kidman filmdeki erotik sahneleri çekerken zaman zaman zorlandığını paylaştı. Özellikle 28 yaşındaki Harris Dickinson ile canlandırdığı cinsel ilişki sahnelerinde aşırı tahrik olduğunu itiraf eden Kidman'dan sonra erkek rol arkadaşından da itiraf geldi.

Genç aktör, “Bu sahneler için bir yakınlık koordinatörüyle çalıştık” dedik. Nicole Kidman için ''Birlikte çalışılabilecek en sıcakkanlı insan'' ifadesini kullanan Dickinson, ''Nicole, enerjisiyle setteki gergin havayı dağıtıyor. Çok komik ve cesur biri'' yorumunu yaptı.

Harris Dickinson erotik sahneler utandığını da itiraf etti.

BABYGİRL KONUSU

Nicole Kidman’ın canlandırdığı, teknoloji geliştirme şirketi CEO’su işkolik Romy’nin yaklaşık 20 yıldır evli ve çocuklu olduğu tiyatro yönetmeni kocası Jacob’la (Banderas) tekdüze bir cinselliğe hapsolmasıyla başlayan film, Romy’nin örtülü fantezilerini canlandıran şirket stajyeri Samuel’le (Dickinson) başlayan yasak ilişkisine odaklanıyor.