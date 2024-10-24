Babygirl'ün çekimlerine ara vermek zorunda kaldı! Nicole Kidman'dan tahrik itirafı

Dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman, başrollerini Harris Dickinson ve Antonia Banderas ile paylaştığı Babygirl filmiyle gündeme geliyor. Müstehcen sahnelerin olduğu filmle ilgili oyuncudan itiraf geldi.

Babygirl filminde ''Romy'' karakterine hayat veren 57 yaşındaki Nicole Kidman, filmdeki erotik sahneleri çekerken zaman zaman zorlandığını paylaştı.

Özellikle 28 yaşındaki Harris Dickinson ile canlandırdığı cinsel ilişki sahnelerinde aşırı tahrik olduğunu itiraf eden Kidman, ''Daha fazla orgazm olmamak için çekime ara vermek zorunda kaldım'' dedi.

Nicole Kidman, İngiltere'de 10 Ocak'ta vizyona girecek olan filmde, genç bir stajyere aşık olan kadın bir yöneticiye hayat veriyor.

Hollywood yıldızı, Ağustos ayında Venedik Film Festivali'nde yapılan filmin galasında şimdiye kadarki en müstehcen performansı olarak değerlendirilen performansıyla eleştirmenlerden büyük beğeni topladı.

BABYGİRL KONUSU

Nicole Kidman’ın canlandırdığı, teknoloji geliştirme şirketi CEO’su işkolik Romy’nin yaklaşık 20 yıldır evli (ve çocuklu) olduğu tiyatro yönetmeni kocası Jacob’la (Banderas) tekdüze bir cinselliğe hapsolmasıyla başlayan film, Romy’nin örtülü fantezilerini canlandıran şirket stajyeri Samuel’le (Dickinson) başlayan yasak ilişkisine odaklanıyor ve Reijn, güç ve iktidar suistimali meselesi üzerine tartışmalı cümleler kurmaktan çekinmiyor.