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Erozyona karşı oluşturulan badem arazileri vatandaşlara emanet

22.12.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığının çölleşme ve erozyona karşı yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Manisa’nın Selendi ilçesinde, Demirci Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Selendi Orman İşletme Şefliği tarafından ağaçlandırma ve erozyon kontrolü için oluşturulan badem arazileri vatandaşlara kullanım amaçlı sertifika ile teslim edildi.

Erozyona karşı oluşturulan badem arazileri vatandaşlara emanet

Demirci Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Selendi Orman İşletme Şefliği tarafından Dumanlar Mahallesi’nde ağaçlandırma ve erozyon kontrolü için dikimi yapılan badem arazileri vatandaşlara kullanım amaçlı sertifika ile teslim edildi. Sertifika dağıtımına katılan İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yapılan bu çalışma sayesinde güzel vatanımızın her bir karış toprağını korumak, çölleşme ve erozyonu önleyerek üretim kapasitesini güçlendirmek yeşil alanın daha da çok olması için yoğun bir gayret gösteriliyor. Bizler de bu çalışmaya destek oluyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından vatandaşlara sertifikaları dağıtıldı. Sertifika dağıtımına Kaymakam Halil İbrahim Okumuş’un yanı sıra Demirci Orman İşletme Müdürü Tayfun Doğan, Selendi Orman İşletme Müdürü Gökhan Buran, Durhasan Orman İşletme Müdürü Sait Akgün, Mahalle Muhtarı Mustafa Yüksel katıldı.

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