Geçtiğimiz sezon devre arasında Çin'den Beşiktaş'a dönen ama beklentileri karşılayamayan Ersan Gülüm, Beşiktaş'a dönüyor. Beşiktaş'a bedelsiz dönmek için kulübündeki alacaklarına karşılık bonservisini aldığı iddia edilen Ersan'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Ersan Adem Gülüm, resmi Twitter hesabındaki açıklama bölümübü Beşiktaş futbolcusu olarak değiştirdi. Bu gelişmenin ardından transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor
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