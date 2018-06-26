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Ersan Gülüm, Twitter profiline "Beşiktaş futbolcusu" yazdı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.06.2018 15:20 | Son Güncelleme

Ersan Adem Gülüm, Twitter'da açıklama bölümünü 'Beşiktaş kulübü futbolcusu' olarak değiştirdi.

Ersan Gülüm, Twitter profiline "Beşiktaş futbolcusu" yazdı!

Geçtiğimiz sezon devre arasında Çin'den Beşiktaş'a dönen ama beklentileri karşılayamayan Ersan Gülüm, Beşiktaş'a dönüyor. Beşiktaş'a bedelsiz dönmek için kulübündeki alacaklarına karşılık bonservisini aldığı iddia edilen Ersan'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Ersan Adem Gülüm, resmi Twitter hesabındaki açıklama bölümübü Beşiktaş futbolcusu olarak değiştirdi. Bu gelişmenin ardından transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor

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Anahtar Kelimeler:
ersan adem gülüm twitter Beşiktaş Spor Toto Süper Lig

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