Ersan Gülüm'ün yeni adresi şaşırttı

Şimdi neredeler?
1 / 125
Ersan Adem Gülüm - Yaşı: 31 - Takımı: Whittlesea United (Avustralya)
2 / 125
Vahid Halilhodzic - Yaşı: 66 - Takımı: Nantes (Fransa)
3 / 125
Slaven Bilic - Yaşı: 50 - Takımı: Al Ittihad (Suudi Arabistan)
4 / 125
Harry Kewell - Yaşı: 40 - Takımı: Notts County (İngiltere)
5 / 125
Mehmet Aurelio - Yaşı: 40 - Takımı: Cornella (İspanya)
6 / 125
Colin Kazım Richards - Yaşı: 32 - Takımı: Lobos BUAP (Meksika)
7 / 125
Stoch - Yaşı: 28 - Takımı: Slavia Prag (Çekya)
8 / 125
Bobo - Yaşı: 33 - Takımı: Alanyaspor
9 / 125
Milan Baros - Yaşı: 36 - Takımı: Banik Ostrava (Çekya)
10 / 125
Gordon Schildenfeld - Yaşı: 33 - Takımı: Anorthosis (Kıbrıs)
11 / 125
Arda Turan - Yaşı: 31 - Takımı: Başakşehir
12 / 125
Claudio Maldonado - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı
13 / 125
Cassio Lincoln - Yaşı: 39 - Futbolu bıraktı
14 / 125
Serkan Balcı - Yaşı: 35 - Takımı: Sarıyer
15 / 125
Filip Holosko - Yaş: 34 - Takımı: Slovan Bratislava (Çekya)
16 / 125
Henri Bienvenu - Yaşı: 30 - Takımı: Al-Orooba (Birleşik Arap Emirlikleri)
17 / 125
Raul Meireles - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı
18 / 125
Hugo Almeida - Yaşı: 34 - Takımı: Academica (Portekiz)
19 / 125
Reto Ziegler - Yaş: 32 - Takımı: FC Dallas
20 / 125
Morgan De Sanctis - Yaşı: 41 - Futbolu bıraktı
21 / 125
Simao Sabrosa - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı
22 / 125
Egemen Korkmaz - Yaşı: 35 - Takımı: Erzurumspor
23 / 125
Wesley Sneijder - Yaş: 34 - Takımı: Al Gharafa(Katar)
24 / 125
Can Arat - Yaşı: 34 - Takımı: Yok
25 / 125
Didier Zokora - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
26 / 125
Jo - Yaşı: 31 - Takımı: Nagoya Grampus
27 / 125
Piotr Brozek - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı / Pawel Brozek - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı
28 / 125
Royston Drenthe - Yaşı: 31 - Sparta Rotterdam (Hollanda)
29 / 125
Pavel Horvath - Yaşı: 43 - Futbolu bıraktı
30 / 125
Florent Malouda - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı
31 / 125
Ersan Gülüm - Yaşı: 31 - Takımı: Hebei China Fortune (Çin)
32 / 125
Ahmed Barusso - Yaşı: 33 - Futbolu bıraktı
33 / 125
Erman Kılıç - Yaşı: 34 - Serik Belediyespor
34 / 125
Blerim Dzemaili - Yaşı: 31 - Takımı: Bologna (İtalya)
35 / 125
Majeed Waris - Yaşı: 26 - Takımı: Nantes (Fransa)
36 / 125
Albert Riera - Yaş: 36 - Futbolu bıraktı
37 / 125
Juan Emmanuel Culio - Yaş: 35 - Takımı: CFR Cluj
38 / 125
Jose Bosingwa - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı
39 / 125
Lazar Markovic - Yaşı: 24 - Takımı: Liverpool (İngiltere)
40 / 125
Daniel Opare - Yaşı: 27 - Takımı: Royal Antwerp (Belçika)
41 / 125
Diego Lugano - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
42 / 125
Marcelo Carrusca - Yaşı: 35 - Takımı: Western Sydney Wanderers (Avustralya)
43 / 125
Jaja - Yaş: 32 - Takımı: Muangthong United (Tayland)
44 / 125
Adrian Mierzejewski - Yaşı: 31 - Takımı: Changchun Yatai (Çin)
45 / 125
Emmanuel Emenike - Yaşı: 31 - Takımı: Yok
46 / 125
Kevin Constant - Yaşı: 31 - Takımı: Yok
47 / 125
Alanzinho - Yaşı: 35 - Takımı: Barra da Tijuca
48 / 125
Cristian Baroni - Yaş: 35 - Takımı: Sao Caetano (Brezilya)
49 / 125
Cem Sultan - Yaşı: 27 - Takımı: Yok
50 / 125
Alexandru Bourceanu - Yaşı: 33 - Takımı: Dunarea Calarasi (Romanya)
51 / 125
Sinan Bolat - Yaşı: 29 - Takımı: Royal Antwerp (Belçika)
52 / 125
Engin Baytar - Yaşı: 35 - Takımı: Ereğli Belediyespor (Bölgesel Amatör Ligi)
53 / 125
Felipe Melo - Yaşı: 35 - Takımı: Palmeiras
54 / 125
Johan Elmander - Yaş: 37 - Futbolu bıraktı
55 / 125
Cesare Prandelli - Takımı: Yok
56 / 125
Lucas Ontivero - Yaşı: 23 - Takımı: Johor Darul Ta'zim II (Malezya)
57 / 125
Sol Bamba - Yaşı: 32 - Takımı: Cardiff (İngiltere)
58 / 125
Arkadiusz Glowacki - Yaşı: 38 - Takımı: Wisla Krakow
59 / 125
Oscar Cardozo - Yaşı: 34 - Takımı: Libertad (Paraguay)
60 / 125
Avraam Papadopoulos - Yaşı: 33 - Takımı: Brisbane Roar (Avustralya)
61 / 125
Hrvoje Cale - Yaşı: 32 - Takımı: Inter Zapresic
62 / 125
Essaid Belkalem - Yaşı: 28 - Takımı: Orleans Loiret (Fransa 2. Ligi)
63 / 125
Juan Pablo Pino - Yaşı: 30 - Takımı: Arema (Endonezya)
64 / 125
Daniel Guiza - Yaşı: 36 - Atletico Sanluqueno (İspanya 3. Lig ekibi)
65 / 125
Didier Drogba - Yaş: 39 - Takımı: Phoenix Rising
66 / 125
Julio Regufe Alves - Yaşı: 25 - Son Takımı: Rio Ave (Şu an kulüpsüz)
67 / 125
Jose Rodriguez - Yaşı: 22 - Takımı: Maccabi Tel Aviv
68 / 125
Edu - Yaşı: 34 - Takımı: Jeonbuk (Güney Kore)
69 / 125
Jefferson - Yaşı: 34 - Takımı: Botafogo
70 / 125
Mustafa Kocabey (Papen Mustafa) - Yaşı: 42 - Takımı: Ayvacık Belediyespor (İstanbul)
71 / 125
Dirk Kuyt - Yaş: 37 - Futbolu bıraktı
72 / 125
Tuncay Şanlı (Teknik Direktör) - Yaşı: 34 - Takımı: Boşta
73 / 125
Harry Kewell - Yaşı: 38 - Crawley Town (İngiltere 4. Lig ekibi)
74 / 125
Teofilo Gutierrez - Yaşı: 31 - Takımı: Junior (Kolombiya)
75 / 125
Robinson Zapata - Yaşı: 37 - Takımı: Club Santa Fe (Kolombiya)
76 / 125
Mehmet Yozgatlı - Yaş: 38 - Karaköprü Belediyespor teknik direktörü (3. Lig 3. Grup)
77 / 125
Gustavo Colman - Yaşı: 32 - Takımı: Rosario Central
78 / 125
Alex Telles - Yaşı: 23 - Takımı: Porto (Portekiz)
79 / 125
Ovidiu Petre - Yaşı: 34 - Son Takımı: Poli Timisoara (Bıraktı)
80 / 125
Dany Nounkeu - Yaşı 30 - Takımı: Akhisar Belediyespor
81 / 125
Bebe - Yaşı: 26 - Takımı: Eibar (İspanya)
82 / 125
Izet Hajrovic - Yaşı: 26 - Takımı: Dinamo Zagreb
83 / 125
Dentinho - Yaşı: 27 - Takımı: Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
84 / 125
Allan McGregor - Yaşı: 34 - Takımı: Hull City (İngiltere)
85 / 125
Roberto Hilbert - Yaşı: 31 - Takımı: Bayer Leverkusen (Almanya)
86 / 125
Edu Dracena - Yaşı: 35 - Takımı: Palmeiras (Brezilya)
87 / 125
Bruno Alves - Yaşı: 34 - Takımı: Rangers (İskoçya)
88 / 125
Andre Santos - Yaşı: 33 - Takımı: Boluspor
89 / 125
Necati Ateş - Yaş: 37 - İçelspor Sportif Direktörü
90 / 125
Kleberson - Yaşı: 37 - Takımı: Fort Lauderdale Strikers (ABD)
91 / 125
Demba Ba - Yaşı: 32 - Takımı: Göztepe
92 / 125
Matias Delgado - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı
93 / 125
Diego Ribas - Yaşı: 31 - Takımı: Flamengo (Brezilya)
94 / 125
Dirk Kuyt - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
95 / 125
Elano - Santos - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı
96 / 125
Federico Higuain - Yaşı: 31 - Takımı: Columbus Crew (ABD)
97 / 125
Michael Fink - Yaşı: 34 - Takımı: SV Waldhof Mannheim (Almanya)
98 / 125
Gökhan Ünal - Yaşı: 34 - Takımı: Menemen Belediyespor
99 / 125
Tomas Zapotocny - Yaşı: 35 - Takımı: Banik Ostrava (Çek Cumhuriyeti)
100 / 125
Goran Pandev - Yaşı: 33 - Takımı: Genoa (İtalya)
101 / 125
Ismael Bouzid - Yaşı: 33 - Takımı: Progres Niederkorn (Lüksemburg)
102 / 125
Giovani dos Santos - Yaşı: 27 - Takımı: Los Angeles Galaxy (ABD)
103 / 125
Guillermo Burdisso - Yaşı: 28 - Takımı: Club Leon FC
104 / 125
Abdul Kader Keita - Yaşı: 35 - Takımı: Eskişehir Kurtuluşspor
105 / 125
Emiliano Insua - Yaşı: 27 yaşında - Takımı: Stuttgart (Almanya)
106 / 125
Issiar Dia - Yaşı: 29 - Takımı: Yeni Malatyaspor
107 / 125
Jermaine Jones - Yaşı: 34 - Takımı: Colorado (ABD)
108 / 125
Michal Kadlec - Yaşı: 31 - Takımı: Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)
109 / 125
Mamadou Niang - Yaşı: 36 - Arles (Fransa)
110 / 125
Manuel Fernandes - Yaşı: 30 - Takımı: Lokomotiv Moskova (Rusya)
111 / 125
Mario Gomez - Yaşı: 31 - Takımı: Stuttgart
112 / 125
Milos Krasic - Yaşı: 31 - Takımı: Lechia Gdansk (Polonya)
113 / 125
Luis Nani - Yaşı: 31 - Takımı: Lazio
114 / 125
Özer Hurmacı - Yaşı: 29 - Takımı: Osmanlıspor
115 / 125
Pedro Franco - Yaşı: 25 - Takımı: Millonarios FC (Kolombiya)
116 / 125
İbrahim Akın - Yaşı: 32 - Takımı: Altay
117 / 125
Franck Ribery - Yaşı: 34 - Takımı: Bayern Münih (Almanya)
118 / 125
Rodrigo Tabata - Yaşı: 35 - Takımı: Al-Sadd (Katar)
119 / 125
Gabriel Tamas - Yaşı: 32 - Takımı: Steaua Bükreş (Romanya)
120 / 125
Sasa Ilic - Yaşı: 38 - Takımı: Partizan (Sırbistan)
121 / 125
Serdar Kesimal - Yaşı: 27 - Takımı: Akhisar Belediye
122 / 125
Sidnei - Yaşı: 27 - Takımı: Deportivo La Coruna (İspanya)
123 / 125
Junichi Inamoto - Yaşı: 36 - Takımı: Kawasaki Frontale - Hokkaido Consadole Sapporo (Japonya)
124 / 125
Souleymane Youla - Yaşı: 34 - Takımı: Indy Eleven (ABD)
125 / 125
Tomas Jun - Yaşı: 33 - Takımı: SC Ritzing (Avusturya)
Okuyucu Yorumları 0 yorum