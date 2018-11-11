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Ersan Gülüm'ün yeni adresi şaşırttı

FUTBOL HABERLERİ  | 11.11.2018 14:15 | Son Güncelleme

Son yıllarda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor forması giyen ve teknik direktörlük yapan isimler şimdi hangi takımlarda? İşte o isimler...

Şimdi neredeler?

Şimdi neredeler?

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Ersan Adem Gülüm - Yaşı: 31 - Takımı: Whittlesea United (Avustralya)

Ersan Adem Gülüm - Yaşı: 31 - Takımı: Whittlesea United (Avustralya)
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Vahid Halilhodzic - Yaşı: 66 - Takımı: Nantes (Fransa)

Vahid Halilhodzic - Yaşı: 66 - Takımı: Nantes (Fransa)
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Slaven Bilic - Yaşı: 50 - Takımı: Al Ittihad (Suudi Arabistan)

Slaven Bilic - Yaşı: 50 - Takımı: Al Ittihad (Suudi Arabistan)
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Harry Kewell - Yaşı: 40 - Takımı: Notts County (İngiltere)

Harry Kewell - Yaşı: 40 - Takımı: Notts County (İngiltere)
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Mehmet Aurelio - Yaşı: 40 - Takımı: Cornella (İspanya)

Mehmet Aurelio - Yaşı: 40 - Takımı: Cornella (İspanya)
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Colin Kazım Richards - Yaşı: 32 - Takımı: Lobos BUAP (Meksika)

Colin Kazım Richards - Yaşı: 32 - Takımı: Lobos BUAP (Meksika)
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Stoch - Yaşı: 28 - Takımı: Slavia Prag (Çekya)

Stoch - Yaşı: 28 - Takımı: Slavia Prag (Çekya)
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Bobo - Yaşı: 33 - Takımı: Alanyaspor

Bobo - Yaşı: 33 - Takımı: Alanyaspor
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Milan Baros - Yaşı: 36 - Takımı: Banik Ostrava (Çekya)

Milan Baros - Yaşı: 36 - Takımı: Banik Ostrava (Çekya)
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Gordon Schildenfeld - Yaşı: 33 - Takımı: Anorthosis (Kıbrıs)

Gordon Schildenfeld - Yaşı: 33 - Takımı: Anorthosis (Kıbrıs)
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Arda Turan - Yaşı: 31 - Takımı: Başakşehir

Arda Turan - Yaşı: 31 - Takımı: Başakşehir
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Claudio Maldonado - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı

Claudio Maldonado - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı
13 / 125

Cassio Lincoln - Yaşı: 39 - Futbolu bıraktı

Cassio Lincoln - Yaşı: 39 - Futbolu bıraktı
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Serkan Balcı - Yaşı: 35 - Takımı: Sarıyer

Serkan Balcı - Yaşı: 35 - Takımı: Sarıyer
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Filip Holosko - Yaş: 34 - Takımı: Slovan Bratislava (Çekya)

Filip Holosko - Yaş: 34 - Takımı: Slovan Bratislava (Çekya)
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Henri Bienvenu - Yaşı: 30 - Takımı: Al-Orooba (Birleşik Arap Emirlikleri)

Henri Bienvenu - Yaşı: 30 - Takımı: Al-Orooba (Birleşik Arap Emirlikleri)
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Raul Meireles - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı

Raul Meireles - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı
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Hugo Almeida - Yaşı: 34 - Takımı: Academica (Portekiz)

Hugo Almeida - Yaşı: 34 - Takımı: Academica (Portekiz)
19 / 125

Reto Ziegler - Yaş: 32 - Takımı: FC Dallas

Reto Ziegler - Yaş: 32 - Takımı: FC Dallas
20 / 125

Morgan De Sanctis - Yaşı: 41 - Futbolu bıraktı

Morgan De Sanctis - Yaşı: 41 - Futbolu bıraktı
21 / 125

Simao Sabrosa - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı

Simao Sabrosa - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı
22 / 125

Egemen Korkmaz - Yaşı: 35 - Takımı: Erzurumspor

Egemen Korkmaz - Yaşı: 35 - Takımı: Erzurumspor
23 / 125

Wesley Sneijder - Yaş: 34 - Takımı: Al Gharafa(Katar)

Wesley Sneijder - Yaş: 34 - Takımı: Al Gharafa(Katar)
24 / 125

Can Arat - Yaşı: 34 - Takımı: Yok

Can Arat - Yaşı: 34 - Takımı: Yok
25 / 125

Didier Zokora - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı

Didier Zokora - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
26 / 125

Jo - Yaşı: 31 - Takımı: Nagoya Grampus

Jo - Yaşı: 31 - Takımı: Nagoya Grampus
27 / 125

Piotr Brozek - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı / Pawel Brozek - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı

Piotr Brozek - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı / Pawel Brozek - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı
28 / 125

Royston Drenthe - Yaşı: 31 - Sparta Rotterdam (Hollanda)

Royston Drenthe - Yaşı: 31 - Sparta Rotterdam (Hollanda)
29 / 125

Pavel Horvath - Yaşı: 43 - Futbolu bıraktı

Pavel Horvath - Yaşı: 43 - Futbolu bıraktı
30 / 125

Florent Malouda - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı

Florent Malouda - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı
31 / 125

Ersan Gülüm - Yaşı: 31 - Takımı: Hebei China Fortune (Çin)

Ersan Gülüm - Yaşı: 31 - Takımı: Hebei China Fortune (Çin)
32 / 125

Ahmed Barusso - Yaşı: 33 - Futbolu bıraktı

Ahmed Barusso - Yaşı: 33 - Futbolu bıraktı
33 / 125

Erman Kılıç - Yaşı: 34 - Serik Belediyespor

Erman Kılıç - Yaşı: 34 - Serik Belediyespor
34 / 125

Blerim Dzemaili - Yaşı: 31 - Takımı: Bologna (İtalya)

Blerim Dzemaili - Yaşı: 31 - Takımı: Bologna (İtalya)
35 / 125

Majeed Waris - Yaşı: 26 - Takımı: Nantes (Fransa)

Majeed Waris - Yaşı: 26 - Takımı: Nantes (Fransa)
36 / 125

Albert Riera - Yaş: 36 - Futbolu bıraktı

Albert Riera - Yaş: 36 - Futbolu bıraktı
37 / 125

Juan Emmanuel Culio - Yaş: 35 - Takımı: CFR Cluj

Juan Emmanuel Culio - Yaş: 35 - Takımı: CFR Cluj
38 / 125

Jose Bosingwa - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı

Jose Bosingwa - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı
39 / 125

Lazar Markovic - Yaşı: 24 - Takımı: Liverpool (İngiltere)

Lazar Markovic - Yaşı: 24 - Takımı: Liverpool (İngiltere)
40 / 125

Daniel Opare - Yaşı: 27 - Takımı: Royal Antwerp (Belçika)

Daniel Opare - Yaşı: 27 - Takımı: Royal Antwerp (Belçika)
41 / 125

Diego Lugano - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı

Diego Lugano - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
42 / 125

Marcelo Carrusca - Yaşı: 35 - Takımı: Western Sydney Wanderers (Avustralya)

Marcelo Carrusca - Yaşı: 35 - Takımı: Western Sydney Wanderers (Avustralya)
43 / 125

Jaja - Yaş: 32 - Takımı: Muangthong United (Tayland)

Jaja - Yaş: 32 - Takımı: Muangthong United (Tayland)
44 / 125

Adrian Mierzejewski - Yaşı: 31 - Takımı: Changchun Yatai (Çin)

Adrian Mierzejewski - Yaşı: 31 - Takımı: Changchun Yatai (Çin)
45 / 125

Emmanuel Emenike - Yaşı: 31 - Takımı: Yok

Emmanuel Emenike - Yaşı: 31 - Takımı: Yok
46 / 125

Kevin Constant - Yaşı: 31 - Takımı: Yok

Kevin Constant - Yaşı: 31 - Takımı: Yok
47 / 125

Alanzinho - Yaşı: 35 - Takımı: Barra da Tijuca

Alanzinho - Yaşı: 35 - Takımı: Barra da Tijuca
48 / 125

Cristian Baroni - Yaş: 35 - Takımı: Sao Caetano (Brezilya)

Cristian Baroni - Yaş: 35 - Takımı: Sao Caetano (Brezilya)
49 / 125

Cem Sultan - Yaşı: 27 - Takımı: Yok

Cem Sultan - Yaşı: 27 - Takımı: Yok
50 / 125

Alexandru Bourceanu - Yaşı: 33 - Takımı: Dunarea Calarasi (Romanya)

Alexandru Bourceanu - Yaşı: 33 - Takımı: Dunarea Calarasi (Romanya)
51 / 125

Sinan Bolat - Yaşı: 29 - Takımı: Royal Antwerp (Belçika)

Sinan Bolat - Yaşı: 29 - Takımı: Royal Antwerp (Belçika)
52 / 125

Engin Baytar - Yaşı: 35 - Takımı: Ereğli Belediyespor (Bölgesel Amatör Ligi)

Engin Baytar - Yaşı: 35 - Takımı: Ereğli Belediyespor (Bölgesel Amatör Ligi)
53 / 125

Felipe Melo - Yaşı: 35 - Takımı: Palmeiras

Felipe Melo - Yaşı: 35 - Takımı: Palmeiras
54 / 125

Johan Elmander - Yaş: 37 - Futbolu bıraktı

Johan Elmander - Yaş: 37 - Futbolu bıraktı
55 / 125

Cesare Prandelli - Takımı: Yok

Cesare Prandelli - Takımı: Yok
56 / 125

Lucas Ontivero - Yaşı: 23 - Takımı: Johor Darul Ta'zim II (Malezya)

Lucas Ontivero - Yaşı: 23 - Takımı: Johor Darul Ta'zim II (Malezya)
57 / 125

Sol Bamba - Yaşı: 32 - Takımı: Cardiff (İngiltere)

Sol Bamba - Yaşı: 32 - Takımı: Cardiff (İngiltere)
58 / 125

Arkadiusz Glowacki - Yaşı: 38 - Takımı: Wisla Krakow

Arkadiusz Glowacki - Yaşı: 38 - Takımı: Wisla Krakow
59 / 125

Oscar Cardozo - Yaşı: 34 - Takımı: Libertad (Paraguay)

Oscar Cardozo - Yaşı: 34 - Takımı: Libertad (Paraguay)
60 / 125

Avraam Papadopoulos - Yaşı: 33 - Takımı: Brisbane Roar (Avustralya)

Avraam Papadopoulos - Yaşı: 33 - Takımı: Brisbane Roar (Avustralya)
61 / 125

Hrvoje Cale - Yaşı: 32 - Takımı: Inter Zapresic

Hrvoje Cale - Yaşı: 32 - Takımı: Inter Zapresic
62 / 125

Essaid Belkalem - Yaşı: 28 - Takımı: Orleans Loiret (Fransa 2. Ligi)

Essaid Belkalem - Yaşı: 28 - Takımı: Orleans Loiret (Fransa 2. Ligi)
63 / 125

Juan Pablo Pino - Yaşı: 30 - Takımı: Arema (Endonezya)

Juan Pablo Pino - Yaşı: 30 - Takımı: Arema (Endonezya)
64 / 125

Daniel Guiza - Yaşı: 36 - Atletico Sanluqueno (İspanya 3. Lig ekibi)

Daniel Guiza - Yaşı: 36 - Atletico Sanluqueno (İspanya 3. Lig ekibi)
65 / 125

Didier Drogba - Yaş: 39 - Takımı: Phoenix Rising

Didier Drogba - Yaş: 39 - Takımı: Phoenix Rising
66 / 125

Julio Regufe Alves - Yaşı: 25 - Son Takımı: Rio Ave (Şu an kulüpsüz)

Julio Regufe Alves - Yaşı: 25 - Son Takımı: Rio Ave (Şu an kulüpsüz)
67 / 125

Jose Rodriguez - Yaşı: 22 - Takımı: Maccabi Tel Aviv

Jose Rodriguez - Yaşı: 22 - Takımı: Maccabi Tel Aviv
68 / 125

Edu - Yaşı: 34 - Takımı: Jeonbuk (Güney Kore)

Edu - Yaşı: 34 - Takımı: Jeonbuk (Güney Kore)
69 / 125

Jefferson - Yaşı: 34 - Takımı: Botafogo

Jefferson - Yaşı: 34 - Takımı: Botafogo
70 / 125

Mustafa Kocabey (Papen Mustafa) - Yaşı: 42 - Takımı: Ayvacık Belediyespor (İstanbul)

Mustafa Kocabey (Papen Mustafa) - Yaşı: 42 - Takımı: Ayvacık Belediyespor (İstanbul)
71 / 125

Dirk Kuyt - Yaş: 37 - Futbolu bıraktı

Dirk Kuyt - Yaş: 37 - Futbolu bıraktı
72 / 125

Tuncay Şanlı (Teknik Direktör) - Yaşı: 34 - Takımı: Boşta

Tuncay Şanlı (Teknik Direktör) - Yaşı: 34 - Takımı: Boşta
73 / 125

Harry Kewell - Yaşı: 38 - Crawley Town (İngiltere 4. Lig ekibi)

Harry Kewell - Yaşı: 38 - Crawley Town (İngiltere 4. Lig ekibi)
74 / 125

Teofilo Gutierrez - Yaşı: 31 - Takımı: Junior (Kolombiya)

Teofilo Gutierrez - Yaşı: 31 - Takımı: Junior (Kolombiya)
75 / 125

Robinson Zapata - Yaşı: 37 - Takımı: Club Santa Fe (Kolombiya)

Robinson Zapata - Yaşı: 37 - Takımı: Club Santa Fe (Kolombiya)
76 / 125

Mehmet Yozgatlı - Yaş: 38 - Karaköprü Belediyespor teknik direktörü (3. Lig 3. Grup)

Mehmet Yozgatlı - Yaş: 38 - Karaköprü Belediyespor teknik direktörü (3. Lig 3. Grup)
77 / 125

Gustavo Colman - Yaşı: 32 - Takımı: Rosario Central

Gustavo Colman - Yaşı: 32 - Takımı: Rosario Central
78 / 125

Alex Telles - Yaşı: 23 - Takımı: Porto (Portekiz)

Alex Telles - Yaşı: 23 - Takımı: Porto (Portekiz)
79 / 125

Ovidiu Petre - Yaşı: 34 - Son Takımı: Poli Timisoara (Bıraktı)

Ovidiu Petre - Yaşı: 34 - Son Takımı: Poli Timisoara (Bıraktı)
80 / 125

Dany Nounkeu - Yaşı 30 - Takımı: Akhisar Belediyespor

Dany Nounkeu - Yaşı 30 - Takımı: Akhisar Belediyespor
81 / 125

Bebe - Yaşı: 26 - Takımı: Eibar (İspanya)

Bebe - Yaşı: 26 - Takımı: Eibar (İspanya)
82 / 125

Izet Hajrovic - Yaşı: 26 - Takımı: Dinamo Zagreb

Izet Hajrovic - Yaşı: 26 - Takımı: Dinamo Zagreb
83 / 125

Dentinho - Yaşı: 27 - Takımı: Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Dentinho - Yaşı: 27 - Takımı: Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
84 / 125

Allan McGregor - Yaşı: 34 - Takımı: Hull City (İngiltere)

Allan McGregor - Yaşı: 34 - Takımı: Hull City (İngiltere)
85 / 125

Roberto Hilbert - Yaşı: 31 - Takımı: Bayer Leverkusen (Almanya)

Roberto Hilbert - Yaşı: 31 - Takımı: Bayer Leverkusen (Almanya)
86 / 125

Edu Dracena - Yaşı: 35 - Takımı: Palmeiras (Brezilya)

Edu Dracena - Yaşı: 35 - Takımı: Palmeiras (Brezilya)
87 / 125

Bruno Alves - Yaşı: 34 - Takımı: Rangers (İskoçya)

Bruno Alves - Yaşı: 34 - Takımı: Rangers (İskoçya)
88 / 125

Andre Santos - Yaşı: 33 - Takımı: Boluspor

Andre Santos - Yaşı: 33 - Takımı: Boluspor
89 / 125

Necati Ateş - Yaş: 37 - İçelspor Sportif Direktörü

Necati Ateş - Yaş: 37 - İçelspor Sportif Direktörü
90 / 125

Kleberson - Yaşı: 37 - Takımı: Fort Lauderdale Strikers (ABD)

Kleberson - Yaşı: 37 - Takımı: Fort Lauderdale Strikers (ABD)
91 / 125

Demba Ba - Yaşı: 32 - Takımı: Göztepe

Demba Ba - Yaşı: 32 - Takımı: Göztepe
92 / 125

Matias Delgado - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı

Matias Delgado - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı
93 / 125

Diego Ribas - Yaşı: 31 - Takımı: Flamengo (Brezilya)

Diego Ribas - Yaşı: 31 - Takımı: Flamengo (Brezilya)
94 / 125

Dirk Kuyt - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı

Dirk Kuyt - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
95 / 125

Elano - Santos - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı

Elano - Santos - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı
96 / 125

Federico Higuain - Yaşı: 31 - Takımı: Columbus Crew (ABD)

Federico Higuain - Yaşı: 31 - Takımı: Columbus Crew (ABD)
97 / 125

Michael Fink - Yaşı: 34 - Takımı: SV Waldhof Mannheim (Almanya)

Michael Fink - Yaşı: 34 - Takımı: SV Waldhof Mannheim (Almanya)
98 / 125

Gökhan Ünal - Yaşı: 34 - Takımı: Menemen Belediyespor

Gökhan Ünal - Yaşı: 34 - Takımı: Menemen Belediyespor
99 / 125

Tomas Zapotocny - Yaşı: 35 - Takımı: Banik Ostrava (Çek Cumhuriyeti)

Tomas Zapotocny - Yaşı: 35 - Takımı: Banik Ostrava (Çek Cumhuriyeti)
100 / 125

Goran Pandev - Yaşı: 33 - Takımı: Genoa (İtalya)

Goran Pandev - Yaşı: 33 - Takımı: Genoa (İtalya)
101 / 125

Ismael Bouzid - Yaşı: 33 - Takımı: Progres Niederkorn (Lüksemburg)

Ismael Bouzid - Yaşı: 33 - Takımı: Progres Niederkorn (Lüksemburg)
102 / 125

Giovani dos Santos - Yaşı: 27 - Takımı: Los Angeles Galaxy (ABD)

Giovani dos Santos - Yaşı: 27 - Takımı: Los Angeles Galaxy (ABD)
103 / 125

Guillermo Burdisso - Yaşı: 28 - Takımı: Club Leon FC

Guillermo Burdisso - Yaşı: 28 - Takımı: Club Leon FC
104 / 125

Abdul Kader Keita - Yaşı: 35 - Takımı: Eskişehir Kurtuluşspor

Abdul Kader Keita - Yaşı: 35 - Takımı: Eskişehir Kurtuluşspor
105 / 125

Emiliano Insua - Yaşı: 27 yaşında - Takımı: Stuttgart (Almanya)

Emiliano Insua - Yaşı: 27 yaşında - Takımı: Stuttgart (Almanya)
106 / 125

Issiar Dia - Yaşı: 29 - Takımı: Yeni Malatyaspor

Issiar Dia - Yaşı: 29 - Takımı: Yeni Malatyaspor
107 / 125

Jermaine Jones - Yaşı: 34 - Takımı: Colorado (ABD)

Jermaine Jones - Yaşı: 34 - Takımı: Colorado (ABD)
108 / 125

Michal Kadlec - Yaşı: 31 - Takımı: Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)

Michal Kadlec - Yaşı: 31 - Takımı: Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)
109 / 125

Mamadou Niang - Yaşı: 36 - Arles (Fransa)

Mamadou Niang - Yaşı: 36 - Arles (Fransa)
110 / 125

Manuel Fernandes - Yaşı: 30 - Takımı: Lokomotiv Moskova (Rusya)

Manuel Fernandes - Yaşı: 30 - Takımı: Lokomotiv Moskova (Rusya)
111 / 125

Mario Gomez - Yaşı: 31 - Takımı: Stuttgart

Mario Gomez - Yaşı: 31 - Takımı: Stuttgart
112 / 125

Milos Krasic - Yaşı: 31 - Takımı: Lechia Gdansk (Polonya)

Milos Krasic - Yaşı: 31 - Takımı: Lechia Gdansk (Polonya)
113 / 125

Luis Nani - Yaşı: 31 - Takımı: Lazio

Luis Nani - Yaşı: 31 - Takımı: Lazio
114 / 125

Özer Hurmacı - Yaşı: 29 - Takımı: Osmanlıspor

Özer Hurmacı - Yaşı: 29 - Takımı: Osmanlıspor
115 / 125

Pedro Franco - Yaşı: 25 - Takımı: Millonarios FC (Kolombiya)

Pedro Franco - Yaşı: 25 - Takımı: Millonarios FC (Kolombiya)
116 / 125

İbrahim Akın - Yaşı: 32 - Takımı: Altay

İbrahim Akın - Yaşı: 32 - Takımı: Altay
117 / 125

Franck Ribery - Yaşı: 34 - Takımı: Bayern Münih (Almanya)

Franck Ribery - Yaşı: 34 - Takımı: Bayern Münih (Almanya)
118 / 125

Rodrigo Tabata - Yaşı: 35 - Takımı: Al-Sadd (Katar)

Rodrigo Tabata - Yaşı: 35 - Takımı: Al-Sadd (Katar)
119 / 125

Gabriel Tamas - Yaşı: 32 - Takımı: Steaua Bükreş (Romanya)

Gabriel Tamas - Yaşı: 32 - Takımı: Steaua Bükreş (Romanya)
120 / 125

Sasa Ilic - Yaşı: 38 - Takımı: Partizan (Sırbistan)

Sasa Ilic - Yaşı: 38 - Takımı: Partizan (Sırbistan)
121 / 125

Serdar Kesimal - Yaşı: 27 - Takımı: Akhisar Belediye

Serdar Kesimal - Yaşı: 27 - Takımı: Akhisar Belediye
122 / 125

Sidnei - Yaşı: 27 - Takımı: Deportivo La Coruna (İspanya)

Sidnei - Yaşı: 27 - Takımı: Deportivo La Coruna (İspanya)
123 / 125

Junichi Inamoto - Yaşı: 36 - Takımı: Kawasaki Frontale - Hokkaido Consadole Sapporo (Japonya)

Junichi Inamoto - Yaşı: 36 - Takımı: Kawasaki Frontale - Hokkaido Consadole Sapporo (Japonya)
124 / 125

Souleymane Youla - Yaşı: 34 - Takımı: Indy Eleven (ABD)

Souleymane Youla - Yaşı: 34 - Takımı: Indy Eleven (ABD)
125 / 125

Tomas Jun - Yaşı: 33 - Takımı: SC Ritzing (Avusturya)

Tomas Jun - Yaşı: 33 - Takımı: SC Ritzing (Avusturya)
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ersan gülüm Whittlesea United Şimdi neredeler?

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