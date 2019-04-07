Ersan İlyasova'dan Brooklyn Nets'e karşı 12 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks forması giyen Ersan İlyasova, 133-128 kaybettikleri Brooklyn Nets maçında 12 sayı ve 7 ribaunt üretti. NBA'e 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Brooklyn Nets, konferans liderliğini garantileyen Milwaukee Bucks'ı deplasmanda 133-128 yendi.
8 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Nets'te D'Angelo Russell 25 sayı, 10 asist ve Caris LeVert 24 sayı, 6 asistle öne çıktı. Bucks'ta Eric Bledsoe 33 sayı, 11 asist, Khris Middleton 24 sayıyla mücadele etti. Ersan İlyasova ise 12 sayı, 7 ribauntla oynadı.
76ERS, BULLS DEPLASMANINDA ZORLANMADI
Doğu Konferansı'ndaki bir diğer mücadelede, play-off'ları garantileyen Philadelphia 76ers, play-off şansını haftalar önce kaybeden Chicago Bulls'u 116-96 mağlup etti. Konuk ekip 76ers'ta Joel Embiid 20 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 3 blok, J.J. Redick de 23 sayı, 5 ribaunt üretti. Bulls'ta 29 sayı, 8 ribauntla maçı tamamlayan JaKarr Sampson, sahanın en skoreri oldu.
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