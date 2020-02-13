Ersan İlyasova'nın 12 sayısı Milwaukee Bucks'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın 12 sayı attığı karşılaşmada Indiana Pacers'a 118-111 yenildi.
NBA'e 11 karşılaşmayla devam edildi. Milwaukee Bucks'ta Donte DiVincenzo'nun 19, Khris Middleton'ın 17 ve Ersan İlyasova'nın 12 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Indiana Pacers'ta 35 sayıyla oynayan T. J. Warren galibiyette başrol oynadı.
Öte yandan Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Atlanta Hawks'ı 127-105 mağlup etti. Ev sahibi ekipte, 27 sayı, 11 ribauntla Tristan Thompson ve 23 sayı, 12 ribauntla Larry Nance Jr galibiyeti getiren oyuncular olurken, milli basketbolcu Cedi Osman takımına 3 sayı, 6 ribaunt ve 2 asistlik katkıda bulundu.
Orlando Magic-Detroit Pistons: 116-112
Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 127-105
Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 101-91
New York Knicks-Washington Wizards: 96-114
Indiana Pacers-Milwaukee Bucks:118-111
Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 111-104
Minnesota Timberwolves-Charlotte Hornets: 108-115
Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 130-111
Phoenix Suns-Golden State Warriors: 112-106
Utah Jazz-Miami Heat: 116-101
Denver Nuggets-Los Angeles Lakers: 116-120
(AA)
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