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Ersan İlyasovalı Milwaukee Bucks rahat kazandı

NBA HABERLERİ  | 19.11.2019 10:28 | Son Güncelleme

Milli basketbolcu Ersan İlyasova’nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda karşılaştığı Chicago Bulls’u 101-115’lik skorla mağlup etti.

Ersan İlyasovalı Milwaukee Bucks rahat kazandı

Milli basketbolcu Ersan İlyasova’nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda karşılaştığı Chicago Bulls’u 101-115’lik skorla mağlup etti. 15 dakika parkede kalan Ersan İlyasova 6 sayı kaydetti.

NBA normal sezonda heyecan, oynanan 9 müsabaka ile devam etti. Milli basketbolcu Ersan İlyasova’nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda karşılaştığı Chicago Bulls’u 101-115’lik skorla mağlup etti. Karşılaşmada milli basketbolcu İlyasova, parkede kaldığı 15 dakikada 6 sayı 4 riabund ile 2 asist ile takımına katkı sağladı.

GİANNİS ANTETOKUOMPO DOUBLE - DOUBLE YAPTI

Milwaukee Bucks’ın Yunan yıldızı Antetokoumpo, Chicago karşısında etkili performansı ile ön plana çıktı. Başarılı basketbolcu, mücadelede kaydettiği 33 sayı 10 ribaund ve 2 asist ile galibiyette büyük pay sahibi oldu. Antetokoumpo müsabakada elde ettiği 33 sayı ile kendi takımının ve maçın en skorer ismi olmuş oldu.

NBA'DE OYNANAN MÜCADELELERİN SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE:

New York Knicks: 123 - Cleveland Cavaliers: 105

Brooklyn Nets: 86 - Indiana Pacers: 115

Toronto Raptors: 132 - Charlotte Hornets: 96

Houston Rockets: 132 - Portland Trail Blazers: 108

Chicago Bulls: 101 - Milwaukee Bucks: 115

Dallas Mavericks: 117 - San Antonio Spurs: 110

Phoenix Suns: 85 - Boston Celtics: 99

Utah Jazz: 102 - Minnesota Timberwolves: 112

Los Angeles Clippers: 90 - Oklahoma City Thunder: 88

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ersan ilyasova milwaukee bucks chicago bulls NBA

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