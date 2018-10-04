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Ersan'lı Milwaukee Bucks, Chicago Bulls'u 116-82 yendi

NBA HABERLERİ  | 04.10.2018 11:40 | Son Güncelleme

Milwaukee Bucks, NBA sezon öncesi maçında sahasında oynadığı Chicago Bulls'u 116-82 mağlup etti. Bucks'ta forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova, kenardan gelip aldığı 11 dakikalık sürede 9 sayı, 4 ribaund ile katkı verdi.

Ersan'lı Milwaukee Bucks, Chicago Bulls'u 116-82 yendi

NBA sezon öncesinde maçında Milwaukee Bucks sahasında Chicago Bulls ile karşı karşıya geldi. Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın kenardan gelerek 11 dakika süre aldığı maçta Milwaukee, Chicago'yu 116-82'lik skorla yendi. Ersan karşılaşmayı 9 sayı, 4 ribaund ile tamamlarken, takımda Giannis Antetekounmpo 19 sayı, 13 ribaund, Eric Bledsoe 16 sayı, 6 asist ile oynadı. Chicago Bulls'ta ise Bobby Portis 17 sayı, 3 ribaund ve Kris Dunn 10 sayı, 5 ribadun ile takımına katkıda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
chicago bulls milwaukee bucks NBA

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