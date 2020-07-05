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Ersan Parlatan: Bir an evvel kazanmaya başlamamız lazım

GÖZTEPE HABERLERİ  | 05.07.2020 08:10 | Son Güncelleme

Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası konuşan Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, “Bir an evvel kazanmaya başlamamız lazım. Eğer bu son 35 dakikadaki oyunu sahaya yansıtabilirsek artık özlenen galibiyeti Ankaragücü’ne karşı alabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

Ersan Parlatan: Bir an evvel kazanmaya başlamamız lazım

Süper Lig’in 30. haftasında Göztepe, deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu.

Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, galip gelen Fenerbahçe’yi tebrik ederek, "Sanırım bugün Göztepe adına 2 tane çok farklı bir devre oynadık. İlk devre ve ikinci devre arasında iki farklı Göztepe vardı sahada. Böyle planlamamıştık. İlk devre kompakt oyunumuzla oynamayı düşünmüştük. Alanları iyi değerlendirip, geçiş oyunlarını oynamayı planlamıştık. İlk yarı iyi yapamadık ve basit top kayıpları yaptık. Üstüne de 45+2'de golü yedik ve santra olmadan soyunma odasına girdik. İkinci devre son yarım saat gerçekten golü bulduktan sonra oyuncularımız bütün riskleri alıp beraberliği getirme adına, hem futbol hem pozisyona girme anlamında iyi işler yaptık. Şansımızı kıramadık bugün. Çok pozisyonlara girdik. Bunlardan birini gol yapabilsek buradan 1 puan alacağımıza kesin gözüyle bakabilirdim. Bugün şansı kırmayı beceremedik. Üzgünüz ve 4 hafta oldu kazanamıyoruz. Bir an evvel kazanmaya başlamamız lazım. Eğer bu son 35 dakikadaki oyunu sahaya yansıtabilirsek artık özlenen galibiyeti Ankaragücü’ne karşı alabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

(İHA)

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