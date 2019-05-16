Ersanlı Milwaukee Bucks, final serisinde öne geçti

NBA’de Doğu Konferansı Final Serisinde Milwaukee Bucks, Toronto Raptors karşısında durumu 1-0’a getirdi. Toronto Raptors’ı 108-100’lük skorla mağlup eden Milwaukee’de milli basketbolcu Ersan İlyasova da 14 dakika parkede kalarak, 7 sayı, 3 ribaund ile galibiyete katkı sağladı.
EN SKORER İSİMLER
Oynanan mücadelede Toronto’da forma giyen Kawhi Leonard, kaydettiği 31 sayı ile dikkat çekti. Leonard, mücadelenin ve takımının en skorer ismi olurken, 9 ribaund ve 2 asistlik performans gösterdi. Ev sahibi ekip Milwakuee’de ise en fazla sayı atan oyuncu Brook Lopez oldu. 34 dakika süre alan Birleşik Amerikalı basketbolcu, 29 sayı, 11 ribaund ve 2 asist ile galibiyete katkı verdi.
Doğu Konferansı final serisi ikinci maçı 18 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.
Selçuk İnan'dan penaltı açıklaması!
G.Saray'da bir penaltı tartışması daha!
F.Bahçe'den G.Saraylı çocuk açıklaması
Ozan Kabak'a Türk takım arkadaşı! Resmen açıklandı
Trabzon'da Beşiktaş iddiası!
Bir devir sona eriyor! Bedavaya...
Cengiz Ünder'de veda mesajı
Trabzonspor - Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı
Barcelona'dan Fenerbahçe'ye transfer haberi
Slaven Bilic için Celtic iddiası
Orman mazbatasını aldı
'Sözleşmemiz 30 Mayıs tarihinde bitiyor'
Beşiktaş'ta Lens fiyaskosu
Efsane isim 18 yıllık takımından ayrılıyor!
Paxiao rekora ortak oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum