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Ersel Uzğur: Her şeye rağmen iyi mücadele ettik

SİVASSPOR HABERLERİ  | 22.04.2019 22:43 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 2-1 yenildikleri Beşiktaş maçında oyuncularının mücadelelerinden memnun olduklarını söyledi.

Ersel Uzğur: Her şeye rağmen iyi mücadele ettik

Beşiktaş mağlubiyetini değerlendiren DG Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Uzğur, Beşiktaş'ın deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Maçın gidişatının istedikleri gibi olduğunu dile getiren Uzğur, şöyle konuştu:

"Takım olarak iyi bir savunma yapıp hızlı çıkışlarla gol ve goller bulmak istedik. Bunu da bir kez gerçekleştirdik. Maçın ikinci yarısı Beşiktaş daha baskılı oynadı. Özellikle yan toplarda zorlandık. Her şeye rağmen oyuncularımız çok iyi mücadele ettiler. Bir puanı da hak etmişlerdi. Son bölümde topa biraz daha sahip olup en azından berabere bitirmemiz gerekirdi diye düşünüyorum. Hakem o kadar düdük çaldık ki bunlardan birinde de Burak gerçekten iyi vurdu."

Uzğur, bundan sonraki maçlarda bu mücadeleyi devam ettirip rahat bir sezon geçirmeyi düşündüklerini ifade etti.

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Demir Grup Sivasspor Ersel Uzgur

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