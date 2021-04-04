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Ersin Destanoğlu: Bu mağlubiyet bize iyi ders oldu

04.04.2021 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, Kasımpaşa mağlubiyetinden sonra konuştu.

Ersin Destanoğlu: Bu mağlubiyet bize iyi ders oldu

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Kasımpaşa karşısında bir penaltı kurtarışı yaptı ancak bu kurtarış, Beşiktaş'ın sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmasını engelleyemedi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ersin, "Maça iyi başlamadık. İlk 45 dakika top kayıplarımız oldu. Devre arasında konuştuk ve direnç koyduk. 3 puan için her şeyi yaptık. Bu maç geride kaldı. Avantajlarımız var. Şampiyonluğa inanıyoruz Bu mağlubiyet bize iyi ders oldu. Yolumuza bakacağız" dedi.

Hakem Halil Umut Meler hakkında da konuşan Ersin, "Hakem ağabeye bir şey demek istemiyorum. Yaşımız genç, eleştirmek bizim şeyimiz değil. Gerekenleri söylerler. Topu 1 kere almaya gidiyoruz uyarıyor. Millet neler yapıyor, uyarılmıyor. Teraziyi biraz daha dengeli tutmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

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